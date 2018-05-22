40 % حجم إنجاز الأعمال بكوبرى الشط بالسويس

أمانى العزازى‎



أكد المهندس سيد بخيت نائب رئيس ترسانة بورسعيد البحرية ان الترسانه تقوم حاليا ببناء البنتون رقم/١ والبنتجون رقم/٣ فى قطاع الصيانة بقسم بناء السفن ببورسعيد، بينما يتم بناء البنتون رقم/٣ بترسانة الهيئة بورتوفيق وبلغ حجم التقدم فى الأعمال حوالى ٤٠٪‏ ومن المقرر تركيب الكوبرى فى مكانه نوفمبر المقبل وافتتاحه وتشغيله فى ديسمبر من العام الحالى.



وتقوم ترسانات هيئة قناة السويس ببناء بنتونات كوبرى السويس العائم والذى سيتم تثبيته بمنطقة الشط شمال السويس على قناة السويس لخدمة عبور الأفراد والمركبات بكل أنواعها من السويس الى سيناء والعكس وذلك لتنشيط حركة التجارة وسهولة عبور الأفراد والمعدات وتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدى.



فيما تقوم الادارة الهندسية لهيئة قناة السويس بتنفيذ الأعمال المدنية على ضفتى القناة والتى من المقرر الانتهاء منها منتصف سبتمبر المقبل.

