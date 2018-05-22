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نقل وملاحة
الإنشاءات البحرية تدشن بنتون كوبرى سرابيوم الشرقى بالإسماعيلية
الثلاثاء 22 مايو 2018 03:43 م
الإنشاءات البحرية تدشن بنتون كوبرى سرابيوم الشرقى بالإسماعيلية
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الإنشاءات البحرية تدشن بنتون كوبرى سرابيوم الشرقى بالإسماعيلية
أمانى العزازى
دشنت شركة القناة للانشاءات البحرية اليوم الثلاثاء البنتون رقم ٣ لكوبرى سرابيوم العائم الشرقى بإجمالى وزن ٦٣٠ طنا وطول ٧٠ مترا وعرض ١٥ مترا وعمق ٢.٧٥ متر بواسطة الرافعتين العائمتين إنقاذ ١ وإنقاذ ٢ حمولة كل واحده ٥٠٠ طن وتبلغ تكلفة تصنيع البنتون ٩ ملايين جنيه.
واكد المهندس حاتم سليم رئيس شركة القناة للانشاءات البحرية انه قد تم اعتماد الرسومات التصميميه والإشراف على اعمال بناء البنتون بواسطة هيئة التصنيف الفرنسية.
وسيتم سحب البنتون بواسطة قاطرات هيئة قناة السويس إلى ترسانة بورسعيد البحرية لرفعه على الحوض العائم حمولة ٢٥٠٠٠ طن لتجميعه مع البنتون رقم ٢ الذى تم بناؤه بشركة التمساح لبناء السفن.
ومن المزمع افتتاح كوبرى سرابيوم الغربى والشرقى العائمين فى شهر أغسطس المقبل ضمن منظومة الكبارى العائمة التى تقيمها هيئة قناة السويس للربط بين منطقتى الدلتا وسيناء للتيسير على المواطنين فى الانتقال من وإلى سيناء، كما ستشارك شركة القناة للانشاءات البحرية فى اعمال بناء كوبرى الشط العائم.
النقل البحري
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