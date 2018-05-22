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نقل وملاحة
مصرللطيران تطلق عروضا على رحلات نيويورك وبومباي وبيروت
الثلاثاء 22 مايو 2018 12:19 م
مصرللطيران
أخر الأخبار
مصرللطيران
دعاء محمود
أعلنت شركة مصرللطيران عن عروض ترويجية تشمل تخفيضات وأسعار تنافسية على بعض وجهاتها.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تقدم تخفيضا ٢٥٪ على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتى ٣٠ مايو الحالي والاستمتاع بالسفر حتى ٣٠ يونيو القادم، وأيضا تخفيضا ٢٥٪ على رحلات بومباي على أن يكون شراء التذاكر حتى ٣١ مايو والسفر حتى ١٢ نوفمبر.
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