مقترحات بالتنسيق بين الوكلاء والمرور لزيادة تغطية الاستدعاءات

مع ضعف إستجابة المستهلكين لحملات الشركات





شريف عيسى

قدم مسئولون بخدمات ما بعد البيع والصيانة، فى عدد من الوكالات مقترحات بهدف تحقيق أعلى معدلات تغطية لحملات الاستدعاء للسيارات المعيبة، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها العلامات التجارية فى هذا الصدد.

وتعد حملات الاستدعاء من أحدث الظواهر التى شهدتها مصر مؤخراً، وقد واجهت الشركات صعوبة فى التواصل مع المالكين، رغم نص قانون حماية المستهلك على دعوة السيارات المعيبة المعنية بالاستهداف بالإعلان فى إحدى الصحف الواسعة الانتشار، واللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعى لحث العملاء على المشاركة فى تلك الحملات.

كان من أبرز المقترحات التى قدمها المسئولين، ربط تجديد التراخيص بوحدات المرور، بتلبية العميل لحملة الاستدعاء، إلى جانب ربط استمرار خدمات مثل الكهرباء، وخدمات الاتصال، والإنترنت بذلك.

قال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن ثقافة الاستدعاء ما زالت إلى الآن حديثة فى مصر، ويعود أول استدعاء للسيارات بين عامين إلى 3 أعوام.

أشار إلى أنه رغم التحذيرات التى تطلقها وكلاء السيارات على الطرازات المستدعاة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى، أو بالنشر فى صحف واسعة الانتشار، إلا أن ردود فعل العملاء تجاه تلك الحملات ما زال محدوداً.

اقترح فضل تفعيل نظام يمنع ترخيص السيارات الخاضعة للاستدعاء، عبر ربط أرقام الشاسيهات للسيارة المعيبة، التى تخضع لتلك الحملات، بين الوكلاء وجهاز حماية المستهلك، ووحدة المرور، مؤكداً أن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول لحماية الأفراد، التى من بينها دول الخليج.

طالب فضل بضرورة عدم إصدار تجديد لرخصة السيارة إلا بحواب معتمد مصدر من الوكيل، يفيد بإجراء الإصلاحات المنصوص عليها فى خطاب الاستدعاء، الأمر الذى يسهم فى إقبال ملاك تلك السيارات على مراكز الصيانة المعتمدة للعلامة التجارية، لإنهاء عمليات الإصلاح.

أضاف أن هوندا أعلنت منذ ما يقرب من عامين عن حملة استدعاء لأكثر من 11 ألفًا و500 سيارة، تتبع 6 طرازات مختلفة، رغم من الحملات الدعائية والإعلانية إلا أن إقبال العملاء لمعالجة الأجزاء المعيبة مازال محدوداً، رغم أن الصيانة مجانًا دون تحميل العميل أى تكاليف.

تابع: «الشركة لجأت إلى حملات تسويقة لحث العملاء لإجراء عمليات إصلاح للأجزاء المعيبة، عبر إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، وإجراء فحوصات على السيارة، وتغير زيت المحرك مجاناً على سبيل المثال».

أوضح مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بالعلامة التجارية هوندا، أنه خلال شهر أبريل الماضى، تمكنت مراكز الصيانة التابعة لهوندا من إصلاح 200 سيارة بها استدعاءات، وأن النيل للتجارة والهندسة عازمة على تغطية الاستدعاء الخاص بطرازاتها بنسبة تصل إلى %100.

أكد جلال الشامى، خبير بقطاع خدمات مابعد البيع والصيانة بعدد من التوكيلات الأوروبية، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التوكيلات التى تعلن حملات استدعاء لطرازاتها، التى من بينها صعوبة التواصل مع العملاء القدامى، إلى جانب عزوف العميل عن الذهاب لمركز الخدمة فمعالجة العيوب التى بالسيارة، التى فى الغالب ما تنتمى للأمان.

أوضح أن ربط تجديد تراخيص السيارة، بإجراء للاستدعاءات الواردة لها، من الشركة الأم، والوكيل المحلى، محاولة تسهم فى الحد من حالة السلبية، التى يمارسها بعض الملاك تجاه تلك الحملات الاستدعائية.

كشف عن أن وكيل لأحد العلامات الأوروبية حاول فى وقت سابق ربط حملة استدعاء بوحدات المرور، لا سيما أن الاستدعاء جاء لأمور تتعلق بالأمان مثل الفرامل، والوسائد الهوائية، إلا أنه واجه العديد من التحديات، التى تسببت فى إفشال مساعيه.

أشار الشامى إلى أن الدول العالمية تتعامل مع حملات الاستدعاء على أنها من الأمور المهمة، واجبة التنفيذ، بهدف حمايتهم من الأخطارن التى تنتج عن عيوب تعرضت لها السيارة، خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وبالتالى فمن الواجب نشر الوعى عن أهمية الالتزام بخطابات الوكيل المعلن عن استدعاء طرازاته.

أوضح أن وكلاء السيارات فى مصر خلال الفترة الماضية أعلنوا عن حملات الاستدعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجروبات الملاك عبر موقع «فيس بوك»، بهدف الوصول لملاك تلك السيارات المستدعاة عبر شتى الطرق.

قال أحمد عيد، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة جيوشى موتورز، وكلاء فاو، والموزع المتعمد لسيارات أوبل وبيجو، إن المقترح يشوبه العديد من العيوب، التى من بينها طول الفترة الزمنية التى يلجأ إليها مالك السيارة لتجديد الترخيص.

فسر ذلك قائلاً: «حال قيام صاحب السيارة بتجديد رخصته لمدة 3 أعوام وأعقبه إعلان وكيل علامته التجارية عن حمله استدعاء فإن ذلك يعرضه للمزيد من المخاطر، لا سيما إن كان الاستدعاء يتعلق بأنظمة السلامة والأمان، مثل الفرامل أو الوسائد الهوائية، أو حزام الأمان وغيرها».

أشار إلى أنه من المنطقى إرسال الوكيل لخطاب بعلم الوصول لأصحاب السيارات المعيبة، والتأكيد على ضرورة تحديد موعد يلائمهم لإجراء الإصلاحات اللازمة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول فى هذا الصدد، مثل ربط الاستدعاء ببعض الخدمات مثل الكهرباء، أو وقف خدمات الإنترنت والهاتف.



