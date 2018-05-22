البحث عن زعماء لبلدان المنظومة العربية

بقدر اعتلاء زعماء ناصية الحكم فى بلدانهم خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها.. بقدر انحسارهم كظاهرة عالمية فى العقود الأخيرة، لأسباب مختلفة، توازت من ناحية مع تراجع الديمقراطيات، وللأزمة الاقتصادية وما يصاحبها من شيوع أوجه الفساد، وليصبح النظام الدولى فى حالة سيولة غير مسبوقة تدعو للحيلولة دون تفاقمها إلى استعادة دور الدولة، خاصة فى دول العالم الثالث التى تفتقر أكثر من غيرها لوجود زعامات تمتلك من الشعبية ما يؤهلها لانتشال البلاد من فوضوياتها الداخلية جنباً إلى جنب العمل على التصدى للتدخلات الخارجية التى تعيث فى المنطقة العربية تحديداً.. بما يخلط الحابل بالنابل فى السنوات الأخيرة.



فى ذلك السياق، حسناً أن بادرت مصر- بعد سنوات من الفوضى على الصعيدين الداخلى والخارجى- أن تصنع لنفسها ما يصلح لزعامتها، الأمر الذى يشجع دولا عربية أخرى (..) إلى محاولة انتهاج ذات السبيل، ربما يتضح - مثالا وليس حصراً- بما يجرى عن شعب العراق (الجريح) فى الانتخابات التشريعية التى ظهرت نتائجها قبل ساعات، حيث فاز «مقتدى الصدر» باستحقاقات غير مسبوقة تجعل منه المرشح لصناعة «المنصب الأول» فى العراق، مستنداً فى ذلك إلى شعبية واسعة خاصة فى أوساط فقراء الشيعة.. فضلاً عن «النسب المرموق» الذى يقدم نفسه- من خلاله كراع لمكافحة الفساد المستشرى فى البلاد، ناهيك عن مقاتلته الأميركيين فى بلاده- لسنوات- قبل أن يتحول بعدئذ إلى رجل دولة وسياسى ورجل إصلاح (فى بلد يحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً فى العالم)، وبحيث تنقل عنه الوكالة الفرنسية للأنباء أنه «ذات مقبولية وقواعد شعبية واسعة، ومن يمتلك الشارع يشكل مصدر قلق لكثير من الأطراف».



على صعيد مواز، لن يكون تشكيل الحكومة العراقية التى عليها قيادة البلاد فى السنوات المقبلة من السهولة بمكان- إذ برغم تحالفات «الصدر» المحتملة مع العبادى- برزانى- علاوى- الحكيم- وقيادات من السنة ومن الحزب الشيوعى، ومن خلال خريطة شديدة التعقيد، إلا أن «الصدر» ليس مرحبا به إيرانياً ولا أميركيا- ولو أنه ليس خط أحمر بالنسبة لهما، وهى مفاتيح يبدو أنها بيد «مقتدى الصدر» الذى سيكون عليه التقدم إلى تحالف بدون خطوط حمر، وعلى أساس قواعد حول شكل الدولة العراقية.. التى لـ«الصدر» برنامجه التكنوقراطى لمستقبلها الممثل لبعدها الداخلى الوطنى- إن جاز التعبير- الأمر الذى يخالف الرأى القائل بانعدام خبرته وعدم برجماتيته، ما قد يزيد من فرص رئيس الوزراء السابق «العبادي» الأوفر حظاً فى هذا السياق، لكنه سيكون «عبادي» آخر غير الذى حكم العراق فى السنوات الأربع الأخيرة، إذ من المفترض فى ظل زعامة لا تبارى لـ«الصدر».. أن تكون الحكومة القادمة أقل إيرانية.. وأكثر استقلالاً عن أميركا.. وأقل عن تعصباتها الحزبية.. كما عليها أن تقبل وزراء شيوعيين، وأن تجرى عملية ترميم مع الأكراد (الذى كان لهم مقعد نيابى ضمن لائحة الصدر الانتخابية)، ناهيك عن علاقة الحكومة القادمة بالقوى السنية التى خلف فوز «الصدر» ارتياحاً فى صفوفها، وبهذا المعنى سيكون العراق مع «الصدر» بصدد الحديث عن زعيم جديد.. فى إطار البحث عن زعماء.. ينتشلون المنظومة العربية من وهدتها.