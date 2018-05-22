EGX30 تحت رحمة القوى البيعية

egx30

جهاد سالم:



رجح خبراء التحليل الفنى، سعى مؤشر السوق الرئيسى EGX30، للارتداد صاعداً على المدى القريب فى اتجاه مستويات 167900 – 17000 نقطة، قبل مواصلة عمليات التصحيح الهابطة.



ولفتوا إلى أن المؤشر بدأ سيناريو الارتداد خلال تعاملات أمس، إلا أن إحكام سيطرة الضغوط البيعية، حالت دون تمكنه من النجاج.



وأنهيEGX30 تعاملات أمس على هبوط نسبته %0.01، مسجلاً 16780 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة %0.79، مغلقاً عند 860 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.59، مسجلاً 2196 نقطة.



بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 771.9 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل 952.9 مليار جنيه، مقابل 946.5 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.



وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن القوى البيعية التى بدأت فى الظهور على EGX30، خلال النصف الثانى من تداولات جلسة أمس، أفقدته المكاسب الصباحية، ودفعته للإغلاق على هبوط محدود، ما يشير إلى ضعفه فى الوقت الراهن.



وأشار إلى أنه يدور حول مناطق دعم هامة، بين 16800 إلى 16500 نقطة، ومن المرجح أن يتمكن من الاستقرار حول تلك المستويات، محاولاً الارتداد لأعلى.



ورجح «جمال الدين» أن يساعد قطاع الإسكان المؤشر بقوة، فى الارتداد من مناطق الدعم الحالية، ناصحاً المستثمرين بالتعامل مع الأسهم بشكل انتقائى.



وحدد مستهدفات EGX30عند محاولته الارتداد الصاعد، عند مستويات المقاومة 17000 نقطة، يليها 17360 نقطة، ثم 17500 نقطة.



وأشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى فشل القوى الشرائية فى دعم تماسك المؤشر الرئيسى أمس، ومساعدته على تجاوز مستوى الدعم المنكسر 16900 نقطة، ما يعكس قوة الضغوط البيعية وإحكام سيطرتها على السوق.



وارتفع EGX30 حتى منتصف التعاملات إلى مستوى 16890 نقطة، إلا أنه سرعان ما عاود التراجع مغلقاً فى المنطقة الحمراء.



وأوضحت “أمين” أن المؤشرات الفنية لتحركات السوق تعكس فى الأجل القصير، حالة تشبع بيعى، ورغم ذلك لم تظهر مؤشرات واضحة لانتهاء عمليات التصحيح التى يشهدها المؤشر، كما أن البقاء أسفل 16900 نقطة، يعرض EGX30 لمزيد من الصغوط البيعية، التى ترجح استكمال الهبوط إلى مستويات 16700-16500 نقطة، ترقباً للتماسك والارتداد.



واعتبرت تمكن EGX30 من تجاوز مستويات -16900 1700 نقطة، بداية موجة ارتداد صاعدة إلى 17400 17500- نقطة.

وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة شرائية من قبل المصريين بقيمة 61.8 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 13.08 مليون جنيه، و48.79 مليون جنيه على الترتيب.



واتجه الأفراد المصرين والعرب للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، و1.8 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه الأجانب للبيع بواقع 7.9 مليون جنيه.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 52.6 مليون جنيه، واتجهت العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، و40.86 مليون جنيه، على التوالى.