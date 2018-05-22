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اتصالات وتكنولوجيا
كريم تتوعد وكلاءها المتقاعسين
الثلاثاء 22 مايو 2018 10:47 ص
شركة كريم
أخر الأخبار
شركة كريم
سمية كمال:
أرسلت شركة «كريم مصر» لطلب سيارات الأجرة عبر الهاتف المحمول، رسالة تحذيرية منذ أيام، إلى وكلائها المعتمدين، تطالبهم بتكثيف الجهد، بعدما شهدت الفترة الماضية، ضعفا ملحوظا فى ضم كباتن جدد، إلى منصتها الإلكترونية، وانخفاضاً فى عدد الرحلات المستهدفة.
وحذرت الرسالة، التى حصلت «المال» على نسخة منها، الوكلاء من التهاون أو التقاعس فى أداء العمل خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ظل صعوبة المنافسة بين المكاتب والشركات، لافتة إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
يشار إلى أن خدمات «كريم» متوافرة فى 100 مدينة حول العالم منها 14 فى مصر، أبرزها القاهرة والإسكندرية، وتخطط الشركة للتوسع فى مدن الصعيد، وتغطية كل المحافظات بمدنها الرئيسية بحلول عام 2019.
وتحقق الشركة من 4-3 ملايين رحلة شهريا لعملائها ويعمل معها 120ألف كابتن.
وقال مصدر مسئول فى شركة «كريم مصر» إن الأخيرة لا تسعى إلى ترهيب السائقين، ولكن إلى تحفيزهم فى ظل وجود منافسة قوية بالسوق المحلية مع أكثر من لاعب، موضحا أن الرسالة فهمها البعض بطريقة خاطئة.
وأكد لـ «المال» عدم وجود نية لدى الشركة للاستغناء عن وكلائها خلال المرحلة المقبلة، كونهم شركاء النجاح.
على صعيد آخر، كشف محمود عبد الحميد، رئيس جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض، المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 23 يونيو2016 أنه يدرس مجموعة من المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، منها طرح برنامج على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» على غرار «أوبر» و«كريم»، بالإضافة إلى انشاء اتحاد نوعى يضم أصحاب المهنة.
وأوضح لـ «المال» أن الجمعية تستهدف تطوير الخدمة وتحسين مستويات دخول أصحاب المهنة، لا سيما مع رفض سائقى التاكسى الأبيض العمل نهائيا مع شركات النقل الخاصة.
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