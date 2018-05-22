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بورصة وشركات
إنهاء استحواذ المصرية للاتصالات على «كابل مينا» يوليو المقبل
الثلاثاء 22 مايو 2018 10:27 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
شريف عمر ومحمود جمال:
توقعت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة إنهاء إجراءات بيع شركتها التابعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية «مينا» لصالح الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، التابعة للشركة المصرية للاتصالات، خلال يوليوالمقبل.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن الطرفين فى انتظار الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA»، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والتى يمر عبرها كابل «مينا«، كآخر الخطوات اللازمة قبل إجراء نقل الملكية.
ولفتت المصادر - فى تصريحات لـ «المال» - إلى أن المصرية للاتصالات ستسدد قيمة الصفقة والبالغة 90 مليون دولار نقدًا إلى أوراسكوم للاتصالات فور نقل الملكية، التى ينتظر أن تتولى مهامها شركة المجموعة المالية هيرمس، بسوق الصفقات بالبورصة.
وكانت المصرية للاتصالات، قد أعلنت أمس عن تولى شركة «فرست كابيتال» للاستشارات المالية وحازم حسن للمحاسبات مهام الاستشارات المالية فى الصفقة ومكتبى التميمى والمستشارون العرب كمستشارين قانونيين.
وقال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» إن المصرية للاتصالات تقدمت للجهاز بملف الصفقة، ولا توجد أى ممانعة من جانب الجهاز فى إتمامها، خاصة أن عرض «بهارتى« الهندية السابق لم يستوف الشروط الواجبة من جانب الملكية.
وقال مروان حسين، مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للاتصالات، إن مساهمة «كابل مينا« فى الإيرادات الإجمالية لأوراسكوم كانت ضئيلة للغاية فى ظل المشكلات التى كانت تقابله فى السابق، بما يعنى أن إيرادات العام الحالى لن تتأثر سلبًا بقرار البيع.
وأشار إلى أن بيع «كابل مينا» يأتى فى إطار ملف تخارج الشركة من أصولها غير الأساسية، ومن المنتظر إعادة استثمار حصيلة البيع فى اختراق القطاع العقارى، سواء بالدخول فى مشروعات قائمة أوجديدة، بالإضافة إلى اختراق قطاع الصناعات الزراعية، المتمثل فى تجفيف وتعبئة الحاصلات الزراعية، علاوة على نشاط الخدمات اللوجيستية.
وتابع : «بكل تأكيد سنركز على تطوير استثماراتنا فى قطاع الخدمات المالية، والمتثملة فى المساهمة بحصة أغلبية فى شركة «بلتون» المالية القابضة، والتى تسعى حاليا إلى الاستحواذ على حصة ببنك «أورا» الأفريقى، ولم يتم الكشف عن آليات سداد الصفقة المحتملة، كما أن أوراسكوم تسعى إلى التوسع بذراع الترفيه، والمتمثل فى مشروع الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات».
وأكد أن أوراسكوم للاتصالات تسعى إلى تعزيز موقف ربحية الشركة ودعم إستراتيجيتها لتطوير أعمال ذات نمو وعائد أعلى، بجانب السعى إلى التخلص من أى أصول غير أساسية فى الفترة المقبلة.
وعن باقى استثمارات أوراسكوم للاتصالات، فقد لخصها «حسين» بالاستثمار العقارى فى البرازيل، وشركة إدارة هاتف محمول فى لبنان، علاوة على تملك كابل بحرى «تى دبليوآى» فى باكستان، بالإضافة إلى شركة «كوريولينك» بكوريا الشمالية.
وقال إن الشركة تدرس كل الخيارات الاستثمارية المتاحة لبحث مستقبل ملكية الكابل البحرى فى باكستان، ففى حال تلقت عرضًا جيدًا للشراء فمن الممكن الموافقة عليه.
وأكدت المصادر أن مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية تولى مهام المستشار القانونى لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا «OTMT« فى بيع «كابل مينا«.
وكانت المصرية للاتصالات قد أصدرت بيانًا أمس أوضحت فيه أن قرار الاستحواذ على «مينا« للكوابل جاء متماشيًا مع إستراتيجتها التى تستهدف تحقيق عائد قصير الأجل من هذا الاستثمار، وتأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية المستقبلية داخل مصر وخارجها.
وقال المهندس أحمد البحيرى، العضوالمنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية للشركة للاستثمار فى مجال الكوابل البحرية، وسيعزز ما تقدمه شبكة الكابلات لعملائها فى عدد من المسارات بين الهند وأوروبا، إضافة إلى فتح بوابة جديدة إلى أوروبا عبر إيطاليا.
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