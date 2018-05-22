EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
كول سنتر المعادي تضع سيناريوهات التعامل مع زيادة أسعار الإيجارات
الثلاثاء 22 مايو 2018 10:25 ص
الكول سنتر
أخر الأخبار
الكول سنتر
محمود جمال:
تدرس شركات بخدمات الكول سنتر، المستأجرة لمبانى منطقة تكنولوجيا المعادى، عدة بدائل لسداد الزيادات الجديدة فى أسعار إيجار المتر لأكثر من الضعف بأثر رجعى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وكانت «المال« قد انفردت فى وقت سابق بالكشف عن قرار اللجنة الوزارية، التى تضم ممثلين عن وزارتى الاتصالات والمالية، بشأن تعديل سعر الدولار، المقوم به أسعار ايجار متر المبانى بالمنطقة - المعادى بارك - ليصبح 17.70 جنيه، بدلًا من 8.88 جنيه، وذلك بأثر رجعى حتى نوفمبر 2016 الماضي.
يُذكر أن أسعار إيجار متر المباني بـ« المعادى بارك» تتراوح بين 13 و15 دولار، كان يتم احتسابها عند مستوى 8.88 جنيه حتى قرار تعويم الجنيه.
وقالت مصادر مسئولة بالشركات، إنها بصدد رفع مقترحات خلال المرحلة المقبلة إلى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أبرزها تأجيل سداد الزيادة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واستقرار أسعار تكاليف تقديم الخدمة، التى ارتفعت %200 تقريباً.
وأوضحت لـ«المال»، أن من بين المقترحات المطالبة بإسقاط المتأخرات المتراكمة، خاصة أن إدارة المنطقة لم تقم بتحصيلها حتى الأن، مع بدء المحاسبة وفقاً للأسعار الجديدة مع بداية العام الحالى.
وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تعثر المفاوضات بين الشركات وإدارة المنطقة، ما دفع أغلب المستأجرين إلى التلويح بإمكانية سحب استثماراتهم، خاصة مع صعوبة تطبيق مقترح المنطقة بشأن تقسيط المديونيات.
ويصل عدد الشركات المستأجرة لمبانى منطقة المعادى بارك إلى 20 شركة، منها وصلة، واتصال، وآى سورسينج، وسيكس، وإيكو، وتستأجر حاليا 11 مبنى، على مساحة 60 ألف متر مربع، بنسبة إشغالات تصل إلى %100.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا