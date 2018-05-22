كول سنتر المعادي تضع سيناريوهات التعامل مع زيادة أسعار الإيجارات

الكول سنتر

محمود جمال:



تدرس شركات بخدمات الكول سنتر، المستأجرة لمبانى منطقة تكنولوجيا المعادى، عدة بدائل لسداد الزيادات الجديدة فى أسعار إيجار المتر لأكثر من الضعف بأثر رجعى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



وكانت «المال« قد انفردت فى وقت سابق بالكشف عن قرار اللجنة الوزارية، التى تضم ممثلين عن وزارتى الاتصالات والمالية، بشأن تعديل سعر الدولار، المقوم به أسعار ايجار متر المبانى بالمنطقة - المعادى بارك - ليصبح 17.70 جنيه، بدلًا من 8.88 جنيه، وذلك بأثر رجعى حتى نوفمبر 2016 الماضي.



يُذكر أن أسعار إيجار متر المباني بـ« المعادى بارك» تتراوح بين 13 و15 دولار، كان يتم احتسابها عند مستوى 8.88 جنيه حتى قرار تعويم الجنيه.



وقالت مصادر مسئولة بالشركات، إنها بصدد رفع مقترحات خلال المرحلة المقبلة إلى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أبرزها تأجيل سداد الزيادة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واستقرار أسعار تكاليف تقديم الخدمة، التى ارتفعت %200 تقريباً.



وأوضحت لـ«المال»، أن من بين المقترحات المطالبة بإسقاط المتأخرات المتراكمة، خاصة أن إدارة المنطقة لم تقم بتحصيلها حتى الأن، مع بدء المحاسبة وفقاً للأسعار الجديدة مع بداية العام الحالى.



وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تعثر المفاوضات بين الشركات وإدارة المنطقة، ما دفع أغلب المستأجرين إلى التلويح بإمكانية سحب استثماراتهم، خاصة مع صعوبة تطبيق مقترح المنطقة بشأن تقسيط المديونيات.



ويصل عدد الشركات المستأجرة لمبانى منطقة المعادى بارك إلى 20 شركة، منها وصلة، واتصال، وآى سورسينج، وسيكس، وإيكو، وتستأجر حاليا 11 مبنى، على مساحة 60 ألف متر مربع، بنسبة إشغالات تصل إلى %100.