غانم سلطان: ميسي مرتبط بعقد 3 سنوات مع الزمالك

وكالات:

قال غانم سلطان، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن اللاعب الشاب أحمد عادل الشهير بـ«ميسي» مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم مع النادي، وليس من حقه الانتقال إلا عن طريق موافقة الإدارة.