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رياضة
غانم سلطان: ميسي مرتبط بعقد 3 سنوات مع الزمالك
الثلاثاء 22 مايو 2018 03:28 ص
غانم سلطان، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك
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غانم سلطان، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك
وكالات:
قال غانم سلطان، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن اللاعب الشاب أحمد عادل الشهير بـ«ميسي» مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم مع النادي، وليس من حقه الانتقال إلا عن طريق موافقة الإدارة.
وأشار، في تصريح لموقع النادي، مساء الاثنين، إلى أن مجلس إدارة النادي لن يلتفت لتوقيعة مؤخرا لنادي سموحة لأن عقده مستمر لنهاية موسم 2020 – 2021.
نادي الزمالك
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