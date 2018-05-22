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سيـــاســة
استقالة النائب علاء عابد من المصريين الأحرار
الثلاثاء 22 مايو 2018 03:08 ص
المصريين الأحرار بالاسكندرية
أخر الأخبار
المصريين الأحرار بالاسكندرية
وكالات:
أعلن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، استقالته من حزب «المصريين الأحرار».
وقال، في خطاب موجه إلى رئيس الحزب، عصام خليل، مساء الاثنين، إنه استقال بعد 3 أعوام ترأس خلالها الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.
وأعرب «عابد» عن شكره لرئاسة وقيادة وأعضاء الحزب ونوابه في البرلمان على تعاونهم معه خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الحزب اختار قبل أيام الدكتور أيمن أبوالعلا لتولي رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب خلفا للنائب علاء عابد.
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