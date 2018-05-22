استقالة النائب علاء عابد من المصريين الأحرار

وكالات:

أعلن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، استقالته من حزب «المصريين الأحرار».

وقال، في خطاب موجه إلى رئيس الحزب، عصام خليل، مساء الاثنين، إنه استقال بعد 3 أعوام ترأس خلالها الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.

