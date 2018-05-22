هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار الملك عبدالعزيز

الخطوط الجوية السعودية

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هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا، بحسب قناة «العربية»، الثلاثاء (بتوقيت المملكة)، في مطار الملك عبدالعزيز، بينما كانت متجهة من مطار المدينة لمطار دكا.



وجاء ذلك بسبب تعرض الطائرة لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكبًا.



وتم إخلاء كافة الركاب، كما باشر مكتب التحقيقات وحوادث الطيران التحقيق في الحادثة.