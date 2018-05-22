هيمنة شركات الإنتاج تطيح بنجوم رمضان الكبار

مسلسلات رمضان 2017 جديد

- أحمد سعد الدين: مايحدث في الدراما المصرية ينذر بكارثة حقيقية

- ماجدة موريس: ماحدث لن يؤثر على الصناعة لكن نحن امام اشخاص يفتقدون للمصارحة

- سمير الجمل: نحتاج لعمل ميثاق لصناعة الدراما الفترة القادمة لتنظيم الأمور



أحمد حمدي:



أعلنت شركة إنتاج العدل جروب منذ أيام قليلة عن خروج مسلسل النجم محمد هنيدي أرض النفاق من العرض الرمضاني على القنوات المصرية الشهيرة في اللحظات الاخيرة بعد انتهاءه من تصوير معظم مشاهده وكتب هنيدي تعليقا على الامر عبر حسابه الرسمي انه لايعلم الاسباب وراء اتبعاد مسلسله من العرض في شهر رمضان بشكل في استياء شديد وقام الجمهور بالتضامن معه عبر صفحاته الشخصية لنجوميته الكبيرة وتم عرضه فقط على قناة سعودية حديثة.



الحال لم ينته بخروج هنيدي من السباق الرمضاني فقط بل اعلن منذ ساعات قليلة عن خروج مسلسل النجمة يسرا ايضا لدينا اقوال اخرى من العرض الرمضاني على القنوات المصرية ايضا مما سبب صدمة للكثيرين لكونها احدى النجمات الذي تعود الجمهور على تواجدها في موسم رمضان كل عام تقريبا ، والمسلسلين من انتاج العدل جروب " جمال العدل " والاسباب ترجع لسيطرة شركة سنيرجي لتامر مرسي على صناعة الدراما المصرية السنين الاخيرة تحديدا واستحواذه على النصيب الاكبر من نجوم رمضان الكبار السنتين الاخيرتين وتعاونه مع وكالة دي ميديا للاعلان التي تتعاون مع قناة اون والتي كانت تتعاون مع برومو ميديا وتم فسخ التعاقد بينهما وكان جمال العدل وقع مع الادارة القديمة وحينما تم فسخ التعاقد بين القناة وبرومو ميديا تم استبعاد مسلسلات شركته واستحواذ تامر مرسي على القناة .



نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول ماحدث لصناعة الدراما ونجومها اليومين الماضيين مدى تاثير هيمنة شركات الانتاج والوكالات الاعلاينة على الدراما المقدمة للجمهور في المستقبل .



يرى الناقد احمد سعد الدين ان مايحدث في صناعة الدراما المصرية الايام الحالية ينذر بكارثة حقيقية في الفترة القادمة .



واضاف اننا لم نتصور ابدا ان تصل الامور لتحكم وكالات اعلانية وشركات انتاج بعينها في عرض مسلسلات لنجوم مصريين كبار مثل محمد هنيدي ويسرا الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الشارع المصري والعربي .



واشار ايضا الى ان الايام القادمة ستكشف هل تامر مرسي مالك سنيرجي سيعرض مسلسلاته فقط على شاشة اون الذي تم سحب مسلسلات يسرا وهنيدي منها في الايام الماضية وعرضها على قناة سعودية ام ان الامر مجرد تقليص للنفقات الاقتصادية وتنظيم لصناعة الدراما المصرية كما اعلنت الشركة .



اما الناقدة ماجدة موريس ترى ان : ماحدث الايام الماضية لن يؤثر على صناعة الدراما لانه لم يعلن من العدل جروب ان مسلسلاتهم للنجمان يسرا وهنيدي لن يتم عرضهما في السباق الرمضان بسبب ازمة مالية ابدا .



واكدت ان صناعة الدراما تتغير الفترة الحالية بسبب العرض الحصري والاعلانات والتعاقد مع وكالات اعلانية معينة مثل دي ميديا المتعاونة مع قناة اون التي كانت مفترض ان تعرض المسلسلين .



وأشارت موريس الى ان المسالة التي حدثت فيها غوض شديد ويمكن ان يكون ماحدث بسبب وقوع صراعات بين المنتجين او الوكالات الاعلانية دي ميديا الجديدة وبرومو ميديا القديمة التي كانت تتعاون مع اون لافتة اننا لم نعلم ماحدث وبعض تفسيراته سوى من ايام قليلة.



وتابعت كان يمكن ان يصدر المنتج تامر مرسي بيانا يفسر للمشاهدين اسباب خروج مسلسلات نجوم كبار مثل هنيدي ويسرا وكان ليس لهم اي حق فيما يحدث متسائلة مايحدث في الاعلام شيئا غريبا يدعو للدهشة مثل قناة الحياة التي اعلنت عن سهرة لنجوم مسلسلاتها في رمضان منذ ايام قليلة فقط فنحن امام عالم يفتقد للمصارحة ولايهتم بمعرفة الراي العام لما يحدث .



أما الناقد سمير الجمل يرى ان المتحكم في الامر الاعلانات والموزعين للاعمال الدرامية في النهاية وليس شركة الانتاج وهناك خلافات ادارية ليس لها علاقة بالفن .



وأضافت النجوم ليس لهم علاقة بما يحدث ولايوجد شخص سيتوقف على اخرين ولو لم يعرض مسلسلات يسرا وهنيدي في رمضان على اي قناة مصرية فلايوجد اي مشكلة في ذلك لكن الاهم ان يوجد ميثاق لصناعة الدراما الفترة القادمة لتنظيم الامور بشكل اكثر من ذلك.



وأشار إلى أننا أمام كم كبير من المسلسلات في رمضان هذا العام لذلك ليس عيبا ان يخرج بعض المسلسلات من السباق الرمضاني في الايام الماضية .



