مسؤول سعودي يزور قصر محمد على بالمنيل

المال - خاص



زار الأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي للسياحة الثقافية والوفد المرافق الاثنين، قصر محمد علي بالمنيل



ورافق الوفد السعودي خلال الزيارة إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، وولاء الدين بدوي مدير عام المتحف.



وقالت صلاح إن تلك الزيارة تأتي علي هامش زيارته لجمهورية مصر العربية ومقابلته لوزير الآثار صباح اليوم لتوطيد سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال العمل الأثري



وأوضحت أن اللقاء بحث سبل إقامة معارض مؤقتة لتاريخ الحضارة السعودية في مصر، مضيفة "يعد بمثابة حدث تاريخي حيث أنها المرة الأولي التي تستضيف بها جمهورية مصر العربية معرض لقطع أثرية لدولة وحضارة أخري غير الحضارة المصرية".



وأضاف بدوي أن الوفد زار سراي الاقامة، وسراي العرش، والقاعة الذهبية، والمسجد الأثري، ومتحف الصيد، والمتحف الخاص، ومعرض الف ليلة وليلة، والحديقة المتحفية.



وأشاد الوفد بروعة القصر والمتحف والفنون الاسلامية الرائعة التي يقتنيها، مؤكدين علي أن مصر تذخر بالعديد من الكنوز والحضارة العريقة.



