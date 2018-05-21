جمارك القاهرة تضبط تلاعبا مستنديا للهروب من سداد 11.7 مليون جنيه

مطارات القاهرة

مها أبوودن



ضبطت سلطات مكافحة التهرب الجمركى تلاعبا مستنديا لإحدى شركات الإستيراد بغرض التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك



وأوضحت في بيان، أنه بناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة قامت شركة ا . م بالقاهرة بالإفراج عن 37 رسالة لصنف أجهزة طبية بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.



وقامت لجنة من الخبراء بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى.



وتم ضبط المستندات الأصلية وتبين أن الشركة قد تقدمت بمستندات مصطنعة بقيمة سعرية متدنية لجمرك الإفراج.



وبلغ فرق القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 28 مليونا و 279 ألف و 971 جنية



وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليونا و 702 ألف و 40 جنيها



وتقدم الممثل القانونى الشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 9 ملايين و800 ألف جنيه من الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة وتعهد بسداد باقى الضرائب والرسوم المستحقة



