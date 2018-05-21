المصريين الأحرار: لايوجد استقالات من نواب الحزب

حزب المصريين الأحرار

أحمد صبرى



قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الاثنين، إنه لايوجد أى نائب برلماني تابع للحزب تقدم باستقالته للالتحاق بحزب آخر يتم تدشينه لتكوين أغلبية حزبية برلمانية يتم الإعداد لها حاليا.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتى على قناة صدي البلد إن الأخبار المتداولة عن استقالة 51 نائبا عن الحزب دفعة واحدة عار عن الصحة مؤكدا أن الحزب يعمل حاليا على توفير الدعم لمشروعات الحكومة.