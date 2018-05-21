دبى تقود مكاسب 4 بورصات.. واستقرار مصر وهبوط السعودية

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة دبى لتسجل أسهم دبي أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين مع تحسن ثقة المتعاملين تجاه أسهم الشركات العقارية بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 أعوام لمستثمرين ومتخصصين.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصتى السعودية والكويت انخفضتا بنسبة طفيفة، بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنقطة واحدة فقط ليتوقف عند 1268 نقطة، فى حين تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنقطتين فقط ليستقر عند 16780 نقطة.





وقفز مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1% ليتجاوز 2947 نقطة بقيادة سهم شركة إعمار العقارية الذى كسب حوالى 2.9%، وسعر سهم شركة داماك بأكثر من 4.8% رغم أن القطاع العقاري الضعيف في دبي كان أحد أسباب هبوط السوق هذا العام.





ونزل سعر سهم شركة إعمار العقارية حوالى 17% منذ بداية العام، لكن ماري سالم، مديرة الأسواق المالية لدى مؤسسة إف.إف.ايه دبي، ترى إن التحرك الإماراتي للتيسير على المستثمرين الأجانب سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهّل عمل المستثمرين هناك ولا سيما مالكي العقارات.





وزاد مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1% ليصل إلى 8944 نقطة بفضل سهم بنك قطر الوطني الذى قفز بحوالى 3.9%، ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.7% ليرتفع إلى حوالى 4458 نقطة بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9%.





وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4596 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4766 نقطة.



