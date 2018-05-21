بدء تسليم المرحلة الأولى من «ريجينتس بارك» بالقاهرة الجديدة

كومبوندات القاهرة الجديدة 2

المال خاص



أعلنت الشركة الدولية للاستثمار العقـاري عن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع ريجينتس بارك بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وصرح أحمد النسر، المدير العام للشركة، بأن المشروع تبلغ استثماراته نحو 1.5 مليار جنيه، ويضم 496 وحدة سكنية، ومركزا تجاريا، وحمامات سباحة، وحدائق ومنطقة رياضية، ومساحات خضراء.



وقال النسر إن ريجينتس بارك واحدا من المشروعات العقارية المتميزة بمنطقة التجمع الخامس، حيث يقع على بعد دقيقتين فقط من مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.



وتم تصميم المشروع على الطراز الإنجليزي الراقي، وتم التنفيذ وفقا لأفضل معايير الجودة التي تراعي اشتراطات البناء والمحافظة على البيئة، ووفقًا لاشتراطات الأمن والسلامة.



ومن المقرر أن تستمر الشركة بالتوسع في أنشطة البناء والتشييد والاستثمار العقاري في مصر تماشيا مع رؤية الشركة في التوسع في السوق المصرية، وتقديم جيل جديد من المناطق السكنية الراقية والمتكاملة قناعة من الشركة ومجلس إدارتها بمستقبل الاستثمار العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.