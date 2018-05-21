60 برلمانيا يوقعون على تشريع جديد بديلا لعقوبة الغارمات

ياسمين فواز

قالت نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إن الدكتور إبراهيم حجازي عضو مجلس النواب، نجح في جمع توقيع 60 نائبا ليتم تمرير المشروع ومناقشته من لجان المجلس المختصة، مضيفة أن مشروع القانون الذي وضعه وصاغه الخبير القانوني د. جابر جاد نصار، سيمثل علامة فارقة في قضية الغارمات في مصر بشكل عام؛ لأنه ينهي القضية من جذورها، ويحافظ على الأسرة المصرية من الضياع لغياب الأم، كما يصون المرأة المصرية وأطفالها من وصمة السجن التي لا تُمحى.





وأشارت رئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات إلى أن مشروع القانون المزمع مناقشته لمجلس النواب هو مجهود أكثر من عامين من البحث والدراسة لهذه القضية من كل جوانبها، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بدعم أكثر من 25 مؤسسة وجمعية تضامنوا معها في التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي أطلقته في يناير من العام الماضي.