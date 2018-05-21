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الإسكندرية
تموين مطروح تضبط 321 عبوة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
الإثنين 21 مايو 2018 07:32 م
مطروح
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مطروح
معتز محمود
قال المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، إنه تم توجيه حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة و إدارة تموين مطروح، إلى أسواق و محال مدينة مرسى مطروح
وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 321 عبوة مختلفة الحجم و الشكل من البسكويت و الحلاوة الطحينة و الكيك منتهية الصلاحية.
ومن جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية.
وأضاف محافظ مطروح أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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