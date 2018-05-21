خالد بدر الدين





حذر بنك RBC كابيتال ماركيتس الكندى للاستثمارات من ارتفاع فاتورة استيراد للدول الآسيوية من البترول الخام بحوالى 100% هذا العام عن مستواها أثناء هبوط أسعار البترول خلال عامى 2015– 2016 بسبب أسعار البترول التى قفزت بحوالى 17.5% منذ بداية يناير الماضى وحتى الآن لتسجل أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.





ذكرت وكالة بلومبرج أن فاتورة استيراد الدول الآسيوية من البترول الخام سترتفع خلال العام الحالى مع استمرار صعود أسعار البترول التى لامست حاجز 80 دولارًا للبترول مما يؤدى إلى ضعف نمو اقتصادات هذه الدول مع ظهور ضغوط تضخمية ستضر الشركات والمستهلكين على حد سواء.





وتستهلك منطقة آسيا الباسيفيك أكثر من 35% من إجمالى حجم 100 مليون برميل يستخدمه العالم كل يوم، ومع ارتفاع استهلاك هذه المنطقة بصفة مستمرة رغم أنها أقل مناطق العالم إنتاجًا للبترول والذى يقدر بأقل من 10% من الإنتاج العالمى.





وتمثل الصين أكبر دولة فى آسيا وفى العالم استيرادًا للبترول فقد طلبت شراء حوالى 9.6 مليون برميل يوميًّا خلال شهر أبريل الماضى، وهذا يعادل حوالى 10% من الاستهلاك العالمى، كما أن ارتفاع أسعار البترول يرفع تكلفة فاتورة استيراد الصين للبترول بحوالى 768 مليون دولار يوميًّا و23 مليار دولار فى الشهر، و280 مليار دولار سنويًّا.





وتتعرض بقية الدول الآسيوية المستوردة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول، ومنها الهند وفيتنام، والتى تعتمد بقوة على الواردات، كما أن ثروتها القومية ليست كبيرة بدرجة تكفى لمواجهة الزيادات المفاجئة فى تكاليف الوقود التى تلتهم حوالى 8- 9 % من متوسط دخل الشخص العادى، علاوة على أن الدول الأكثر فقرًا فى هذه المنطقة ومنها الفلبينيون والتى قدرتها على الاقتراض محدودة سوف تتعرض لصعوبة فى تمويل الشراء.





قفزت أسعار البترول بأكثر من 1.9% خلال الأسبوع الماضى ليصل سعر خام القياس العالمى مزيج برنت إلى حوالى 78.5 دولار للبرميل فى سادس زيادة أسبوعية على التوالى، بينما ارتفع سعر برميل البترول الأمريكى بأكثر من 0.9% ليسجل حوالى 71.3% للأسبوع الثالث على التوالى.





وانتعشت أسعار البترول خلال الأسابيع الماضية بفضل هبوط حاد في إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران، كما يتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل في الأجل القصير بسبب المخاوف من نقص الإمدادات.





وارتفعت أسعار النفط فى نهاية الأسبوع الماضى بسبب طلب قوي واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أمريكية وشيكة على إيران التى تعد من المصادر الرئيسية لتصدير البترول لكن الأسواق ما زالت أقل من أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام؛ لأنه من المتوقع أن تؤدى زيادة الإنتاج الأمريكى إلى تعويض بعض النقص في المعروض الحالى.



