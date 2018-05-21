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اقتصاد وأسواق
«منتجي الدواجن»: الخروج للظهير الصحراوي سيحول مصر إلى دولة مصدرة
الإثنين 21 مايو 2018 05:44 م
الدواجن - مجموعة الدقهلية
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الدواجن
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الخروج للظهير الصحراوى لإقامة مزارع الدواجن سيحول مصر إلى دولة مصدرة للدواجن، حيث سيساعد المربين على وجود أمان صحي، وعدم انتقال العدوى للمواطنين، وإتاحة التصدي للأمراض الفيروسية.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، أن الحكومة وافقت على ضخ 300 مليون جنيه لإقامة مصنع أمصال حيوانية محليا لتخفيض تكلفة استيرادها، مؤكدا أن هناك مفاوضات مع الحكومة لإصلاح ذلك القطاع.
وأكد أن تلك الصناعة بها 3ملايين عامل لديهم أسر، يعملون سواء فى المزارع أو بيع المنتج، وهو ما يدل أن الاهتمام بهذا القطاع يوفر فرص عمل، ويزيد المعروض منه.
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