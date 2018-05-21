النصر لصناعة المحولات تعلن توزيعًا نقديا على أربعة أقساط

رجب عز الدين









أعلنت شركة النصر لصناعة المحولات "الماكو" توزيعًا نقديًّا على المساهمين بقيمة 15 قرشًا للسهم يُصرف على أربعة أقساط.





قالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى جلسة يوم الاثنين 4 يونيو المقبل.





وتبلغ قيمة الأقساط الأربعة 0.0375 جنيه للسهم، ويتم صرف الأول اعتبارًا من 7 يونيو المقبل، بينما تصرف الأقساط الأخرى فى 29 أغسطس و31 أكتوبر و26 ديسمبر المقبلين.



