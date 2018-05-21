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بورصة وشركات
النصر لصناعة المحولات تعلن توزيعًا نقديا على أربعة أقساط
الإثنين 21 مايو 2018 05:33 م
النصر لصناعة المحولات - الماكو
أخر الأخبار
النصر لصناعة المحولات - الماكو
رجب عز الدين
أعلنت شركة النصر لصناعة المحولات "الماكو" توزيعًا نقديًّا على المساهمين بقيمة 15 قرشًا للسهم يُصرف على أربعة أقساط.
قالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى جلسة يوم الاثنين 4 يونيو المقبل.
وتبلغ قيمة الأقساط الأربعة 0.0375 جنيه للسهم، ويتم صرف الأول اعتبارًا من 7 يونيو المقبل، بينما تصرف الأقساط الأخرى فى 29 أغسطس و31 أكتوبر و26 ديسمبر المقبلين.
ويبلغ رأسمال الشركة 39.8 مليون جنيه موزعًا على 39.8 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
البورصة المصرية
النصر لصناعة المحولات - الماكو
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