القاهرة للدواجن

أحمد صبرى



قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن بين 20 و 25% من إنتاج الثروة الداجنة فى مصر يتم خساراته؛ بسبب الأمراض وارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم القدرة على التصدير.



وأشار فى لقاء له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، إلى أن تكلفة الرأس الواحدة من الدواجن يصل إلى 38 جنيها، وتتمثل فى 4 جنيهات سعر للكتكوت و21جنيها تغذية، و5 جنيهات لوجستيات كالكهرباء والإيجار، و7 جنيهات أدوية وأمصال، مؤكدا أن البيع بالأسعار الحالية لا يحقق أى مكاسب.