الشمس للإسكان تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 30 قرشًا للسهم

رجب عز الدين









أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير توزيعًا نقديًّا على المساهمين بقيمة 30 قرشًا للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 13 يونيو المقبل.





وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة الأحد 10 يونيو المقبل.





وسجلت الشركة صافى ربح قدره 101 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 69.7 مليون جنيه في 2016.



