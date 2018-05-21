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بورصة وشركات
الشمس للإسكان تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 30 قرشًا للسهم
الإثنين 21 مايو 2018 05:05 م
شركة الشمس للإسكان
أخر الأخبار
شركة الشمس للإسكان
رجب عز الدين
أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير توزيعًا نقديًّا على المساهمين بقيمة 30 قرشًا للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 13 يونيو المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة الأحد 10 يونيو المقبل.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 101 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 69.7 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 121 مليون جنيه، موزعًا على 121 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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الشمس للاسكان والتعمير
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