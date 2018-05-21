اتحاد التأمين يدرس تطبيق البلوك تشين بالسوق المحلية

الشاذلى جمعة









يدرس الاتحاد المصرى للتأمين تجربة تطبيق تكنولوجيا البوك تشين فى صناعة التأمين بالسوق المصرية.





وقال الاتحاد، فى بيان له، إنه يتم استخدام البلوك تشين فى نشاط التأمين بتأمينات السفر والحياة بما يوفر دفعات فورية فى حال التأخير أو الإلغاء، وكذلك تأمينات الحوادث الشخصية وحفظ السجلات والاستفادة من البلوك تشين لإنشاء وتنظيم وصيانة سجلات الشركة في مخزن واحد "مكان واحد" وموثوق به ويمكن الوصول إليها في أي وقت واستخدام الهويات الرقمية من خلال بيانات البلوك تشين والدفاتر الرقمية لرقمنة والتحقق من صحة معلومات العملاء وتحسين الامتثال، وكذا إدارة المطالبات بالتحول الآلي للتحقق من التغطية وتبسيط تسوية المطالبات؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية وإزالة التكاليف.





وأكد أنه يمكن استخدام تلك التكنولوجيا أيضًا فى مطالبات إعادة التأمين عبر السماح بالتحول الآلي للمطالبات المباشرة الناتجة عن عقود إعادة التأمين الذكية والنماذج، فضلًا عن تأمين الضمان وإنشاء مصدر ذهبي للمعلومات عن ضمان السندات التي تتوفر في الوقت اللازم لجميع المشاركين، بجانب تأمين واحد الي واحد وبناء شبكة "واحد لواحد" لإقامة عقود ذكية دون الحاجة لوسيط أو مدير للخدمة/طرف ثالث.





ويستخدم البلوك تشين فى صناعة التأمين كذلك للكشف عن الغش والوقاية من المخاطر بفضل قدرتها على توفير الدفتر العام عبر مجموعة من الأطراف المتعددة والتي يمكن أن تتضمن الكثير من الاطراف والعمليات غير موثوق بها، بلوك تشين لديها القدرة للقضاء على الأخطاء والكشف عن النشاط الاحتيالي والغش ويمكن لمخازنها الرقمية اللا مركزية التحقق بشكل مستقل من صحة العملاء والوثائق والمعاملات (مثل المطالبات) من خلال توفير سجل بيانات تاريخية كامل وعلى هذا النحو، فإن شركات التأمين ستكون قادرة على التحقق وتحديد المعاملات المكررة أو تلك التي تحتوي أو تقوم على أطراف مشبوهة.





وتقوم عدد من شركات التأمين العالمية بتطوير تحالفات واكتشاف نماذج جديدة للدفع التجاري بالتعاون مع تقنيات بيتكوين Bitcoin Technologies وذلك لتحقيق الكفاءة المالية من خلال الدفاتر الفرديه العالمية Single Global Ledgers.





كما أن زيادة استخدام الانظمة الآلية للحصول على بيانات المخاطر في العقود تتيح فرصا جديدة لبناء المعرفة بالسوق وتبسيط المدفوعات ولفت الانتباه لمخاطر التمويل.





وعلى الأقل يمكن لشركات التأمين العالمية استخدام بلوك تشين لخفض تكاليف إدارة الأصول عن طريق خفض رسوم التغطية التي يدفعونها لحماية أنفسهم من تقلبات أسعار العملات الدولية.

مع البلوك تشين و تحويل الأموال عبر الموبايل Mobile Wallets يمكن أن تحقق إشراك العملاء على نطاق أوسع بكثير، مع عمليات مصممة وموظفه خصيصا لتحقيق بيانات أكثر تكاملا. ويمكن للمستهلكين أن يحصلوا على كل ما يحتاجونه من هويات ومعلومات خاصة بالتأمين المتاح على الفور.