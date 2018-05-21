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الإسكندرية
مطروح تبحث تخطيط شوارعها بالطرق العلمية لتيسير حركة المرور
الإثنين 21 مايو 2018 04:57 م
مطروح تبحث تخطيط شوارعها بالطرق العلمية لتيسير حركة المرور
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مطروح تبحث تخطيط شوارعها بالطرق العلمية لتيسير حركة المرور
معتز محمود
اجتمع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع إحدى الشركات التابعة لهئية الطرق والكبارى والعاملة فى مجال تطوير الطرق لبحث تطوير الشوارع والطرق الرئيسية مع تيسير حركة المرور من خلال تركيب مطبات صناعية وتخطيط الشوارع.
حيث استعرض الاجتماع كيفية تطوير طرق وشوارع مطروح فنياً وجمالياً مع تيسير حركة المرور وضبط حركة السيارات خاصة فى الاماكن السكنية والمزدحمة من خلال تركيب مطبات صناعية بطرق علمية حديثة وغير نمطية مع سرعة التنفيذ وعدم اعاقة حركة المرور أثناء العمل والحفاظ على الجودة وتخفيض التكلفة مع ضمان استمرارها لأطول فترة مع امكانية صيانتها مع الحفاظ على البيئة.
من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية للاتفاق على توريد المعدات والمستلزمات الضرورية لتركيبها قبل موسم الصيف السياحى.
وأضاف أن جميع أعمال تطوير البنية التحتية التى تتم على أرض مطروح حاليا هى لخدمة أهالى المحافظة ومن أجل مواكبة النهضة السياحية والاستثمارية العالمية التى تشهدها المحافظة حاليا.
مرسى مطروح
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