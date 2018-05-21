قناة السويس تحقق أعلى عائد شهرى منذ الازدواح بقيمة 479.3 مليون دولار

نادية سلام





حققت عائدات قناة السويس، خلال ابريل الماضي، 479.3 مليون دولار، بزيادة 11.5% مقارنة بعائداتها خلال نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 429.8 مليون دولار حسبما أكد موقع رئاسة الوزراء اليوم.





ويعد عائد أبريل الماضي الأعلى شهريا منذ مشروع ازدواج قناة السويس والمعروفة إعلاميا بقناة السويس الجديدة، فى أغسطس 2015.





وسجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال أبريل الماضي عبور 1483 سفينة، بزيادة 2.3%، مقارنة بعبور 1449 سفينة خلال أبريل 2017.





وأكدت الاحصائيات أن إجمالى الحمولات العابرة خلال أبريل الماضى سجلت عبور 92 مليونا و474 ألف طن، بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والتى سجلت حمولات بلغت 86 مليونا و169 ألف طن.







في السياق نفسه حققت عائدات القناة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت مليارًا و830 مليون دولار مقابل مليار و624 مليون دولار حققتها القناة في نفس الفترة من العام الماضى وبزيادة 12%.

وشدد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، في تصريحات سابقة، على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع كفاءتها في مواكبة مستجدات صناعة النقل البحري والاستفادة من اقتصاديات الحجم بصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وقال إن هيئة قناة السويس تتعامل بإيجابية مع التحسن الملموس فى مؤشرات حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار بالقناة بتنفيذ المشروع القومى للتنمية منطقة القناة والمقرر له تغيير مستقبل المنطقة بتقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية المتطورة وإقامة مراكز صناعية ضخمة قادرة على جذب أنظار المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب.









