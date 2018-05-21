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الرقابة المالية: شركات متناهى الصغر تستحوذ على 39.5% من النشاط
الإثنين 21 مايو 2018 03:40 م
الهيئة العامة للرقابة المالية اللوجو المعتمد
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الهيئة العامة للرقابة المالية اللوجو المعتمد
"تنمية وريفى وتساهيل " تضخ 3.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2018
عدد المستفيدين من الشركات يرتفع الى 643 الف عميل
أحمد الدسوقى
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل متناهى الصغر -التى تعمل فى مصر والبالغ عددها 3 شركات - استحوذت على نحو 39.5% من النشاط حتى نهاية الربع الاول من العام الحالى 2018، مقابل 26% فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى حين استحوذت الجمعيات على النسبة المتبقية والبالغة 60.5%.
واشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها الى أن الشركات الثلاث "ريفى وتنمية وتساهيل" ضخت تمويلات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، من اجمالى تمويلات النشاط والتى بلغت 8.4 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مارس 2017.
ولفتت الى أن عدد عملاء الشركات ارتفع الى نحو 643 ألف عميل بنهاية مارس 2018، مقابل 339 الف عميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
التمويل متناهي الصغر
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