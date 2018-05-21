التعليم العالى تبحث آليات التعاون العلمى مع العراق

المال- خاص



استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين د. حبيب الصدر السفير العراقى بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في مجال التعليم العالي، وذلك بمقر الوزارة.



وخلال اللقاء أكد الوزير على أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين مصر والعراق، وتوطيد أواصر الشراكة بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء العرب خاصة فى مجالات التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية.



وأشار د. عبد الغفار إلى ضرورة التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابى، والتعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، وكذلك الأبحاث العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة فى التخصصات التى تخدم أهداف خطط التنمية وأولوياتها لدى البلدين ومنها: (الزراعة، والمياه، والطاقة، والأدب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية).



وأضاف الوزير أنه جار تطوير العمل بمقر إدارة الوافدين وتحديثه على أعلى مستوى من خلال التوسع فى نظام الأرشيف الإلكترونى وتطوير العمل بنظام الإدارة الإلكترونية التى تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات لكل الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.



وخلال اللقاء بحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، وكذلك زيادة عدد الدارسين فى القطاع الطبى بالجامعات المصرية.



ومن جانبه أكد السفير العراقى حرص العراق على توطيد أواصر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية.



شهد اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات، ود. رشا كمال القائم بأعمال تيسير الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.