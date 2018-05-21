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بورصة وشركات
النصر للمنسوجات: 30 مليون جنيه أرباحا متوقعة من سبينالكس
الإثنين 21 مايو 2018 01:43 م
سبينالكس
أخر الأخبار
سبينالكس
خلال الفترة من 2019 إلى 2022
منى عبدالباري
قالت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" إنها تتوقع الحصول على أرباح قيمتها 30 مليون جنيه من شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" التابعة، إضافة إلى أي أرباح رأسمالية، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.
ولفتت "كابو" في إفصاح للبورصة اليوم إنها ستوجه 16 مليون جنيه من زيادة رأس المال المزمع إجراؤها بقيمة إجمالية 100 مليون جنيه، للاكتتاب في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج وذلك للحفاظ على حصتها بالإسكندرية والبالغة 35.64% من رأس المال، وأن الأولوية ستكون لهذا المبلغ.
وتعتزم "كابو" إجراء زيادة في رأسمالها المصدر والمدفوع من 407 ملايين جنيه إلي 507 ملايين بزيادة 100 مليون بقيمة إسمية جنيه للسهم.
وسيتم تخصيص 0.2455 سهم لكل مالك سهم أصلى وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقداً، وعلى أن يكون الاكتتاب مرحلة واحدة فقط.
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