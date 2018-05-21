هبوط أسعار الدواجن إلى 29 جنيهًا للكيلو

الدواجن

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية لتسجل 29 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس، و36 للساسو و38 للبلدى، و48 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 30 و31 جنيها.



فيما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.







