EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
كم تبلغ الحدود الآمنة للدين الخارجى بعد تصريحات «عامر»؟
الإثنين 21 مايو 2018 10:54 ص
طارق عامر 1010
أخر الأخبار
طارق عامر 1010
ستاندرد آند بورز : عدم السيطرة عليه يسبب ضغوطا سلبية
مها أبو ودن:
خرج طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مؤخرا بتصريح قال فيه، إن الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة، من دون أن يشمل هذا التصريح الإفصاح عن حجمه، والذى تأخرت الحكومة فى كشفه فى أى من تقاريرها المالية أو النقدية الدورية لنحو 6 أشهر.
وحسب آخر إحصاء حكومى، فقد بلغ حجم الدين الخارجى حتى نهاية ديسمبر الماضى نحو 82.9 مليار دولار، تمثل %36.9 من الناتج المحلى للعام الجارى، وهو ما يعنى أن إجمالى حجم الدين حتى شهر ديسمبر، يمثل تقريبا نحو %33.2 من جملة الناتج المحلى الإجمالى المقدر للعام المالى الجديد (2018/2019)، والمعلن من وزارة المالية فى مشروع الموازنة الجديدة، والبالغ 5.4 تريليون جنيه، دون احتساب ما طرحته «المالية» من سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، ومليارى يورو فى يناير وأبريل على التوالى.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن «المالية» فى هذا الشأن بنهاية يونيو الماضى، فقد شهد الدين الخارجى خلال السنة الأخيرة زيادة 24.3 مليار دولار كنتيجة أساسية للاقتراض، عن طريق إصدار سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار، وجزء من قرض بقيمة 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وقرض بقيمة مليارى دولار من البنك الدولى، وقرض من بنك التنمية الأفريقى بقيمة 0.5 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة قامت بسداد 30 مليار دولار خلال عام 2017، ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات لنادى باريس.
وقال مسئول فى وزارة المالية، إن حساب أرقام الدين الخارجى مسئولية البنك المركزى.
ولم يعتبر المسئول تأخر بيانات الدين الخارجى، نوعا من التباطؤ، خاصة مع عدم مرور أكثر من 5 أشهر على آخر إفصاح عن حجمه، ولاسيما مع انشغال الجميع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة منذ عامين، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا منذ عامين، شمل تطبيق عدد كبير من الإجراءات الصعبة، أبرزها تحرير سعر الصرف، كانت سببا فى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.
ورفع صندوق النقد الدولى، توقعاته للدين الخارجى لمصر، خلال العام المالى الجارى، ليصل إلى %34.6 من الناتج المحلى الإجمالى، بدلا من %28.7 كان يتوقعها فى تقرير المراجعة الأولى التى أجراها للاقتصاد، وأعلن نتائجها فى سبتمبر الماضى.
وتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين الخارجى إلى %30.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل، بدلا من توقعاته السابقة عند %26.2.
وتعليقا على تصريحات محافظ البنك المركزى، بأن الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة، قال أشرف العربى، عضو لجنة الطاقة فى مجلس النواب، إن المحافظ يعتمد على عاملين أساسيين فى تحديد الحدود الآمنة للدين، الأول : أن اقتصاديات الدولة متنوعة وضخمة وبالتالى لا يؤثر فيها حجم الدين الخارجى مهما ارتفع،
والثانى : أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المقدر للعام المالى الجديد بنحو 5.4 تريليون جنيه، والذى يتم تنسيب حجم الدين إليه للوقوف على مدى خطورته.
وأكد أن العامل الثانى طموح إلى حد كبير، لأن معظم الزيادة التى تطرأ عليه ناتجة عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية، كما أن الزيادة فيه كبيرة للغاية.
وعن عدم الإفصاح عن بعض البيانات ومن بينها حجم الدين الخارجى، قال «العربى» إن البرلمان يطالب الحكومة منذ عدة أشهر بالإفصاح عن عدد من الأرقام المهمة من بينها حجم الدين الخارجى، ونسبة العائد المفروضة على الطرح الأخير من سندات اليورور التى أتمتها «المالية» الشهر الماضى، ولكن الحكومة لا تفصح، فربما أصبح هذا اتجاها عاما بعدم الإفصاح ينذر بسوء البيانات أو بغيره من السيناريوهات.
وتوسعت الحكومة فى خطتها للاقتراض الخارجى خلال العامين الجارى والماضى، من خلال طرح عدة شرائح من السندات الدولية فى الأسواق الخارجية، فضلا عن اقتراض 12 مليار دولار، على 3 سنوات من صندوق النقد الدولى، وعدد من الاتفاقات التمويلية الثنائية من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
ستاندرد آند بورز : عدم السيطرة عليه يسبب ضغوطا سلبية
اعتبرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، أن عدم السيطرة على الدين الخارجى لمصر، قد يسبب ضغوظا سلبية على تصنيفها الائتمانى فيما بعد.
ورفعت الوكالة تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B»، للمرة الاولى منذ عام 2013، مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، منذ أيام.
وقالت فى تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع فى حال تغير مسار خطة الدولة لخفض الديون، مقابل الناتج المحلى.
وأضافت أن خطة جدولة مصر لديونها قد تتغير بسبب حالات القصور المالى، أو ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع أو تراجع مستويات الاحتياطى النقدى بشكل كبير.
وأوضحت أن تدهور البيئة الأمنية لمصر، بما يعوق انتعاش الاستثمار والسياحة، قد يشكل أيضا ضغطا سلبيا على التصنيف الائتمانى لمصر.
وارتفع إجمالي الدين الخارجى لمصر إلى 82.9 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، بحسب ما قالته الحكومة فى نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو فى بورصة لوكسمبورج.
وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال العام الماضى، من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة فى السوق.
لكن فى المقابل ارتفع الاحتياطى النقد الأجنبى فى نهاية أبريل 44 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وسداد القروض المحلية والخارجية خلال العام المالى المقبل، من خلال الديون.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا