جمال سليمان : صناع الدراما يهتمون بنسب المشاهدة اكبر من الجودة

- كنت قلقا من تقديم الجزء الثاني لافراح ابليس



أحمد حمدي:





يعود النجم السوري جمال سليمان بعد سنوات لتقديم الدراما الصعيدية في مسلسل افراح ابليس الجزء الثاني بعد تحقيق الجزء الاول نجاحا كبيرا ويؤكد لنا انه كان قلقا جدا من تقديمه جزء ثان للمسلسل لان اغلب مسلسلات الاجزاء لاتحقق نجاحا .





"dawالمال" التقت النجم الكبير وتحدثت معه عن الجزء الثاني لمسلسل افراح ابليس ورايه في صناعة الدراما المصرية وتطبيق معايير مالية عليها في شهر رمضان وامور اخرى تحدث عنها بجرأة كبيرة .





أكد النجم السوري جمال سليمان ان مسلسله افراح ابليس 2حقق نسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض برومو العمل الفترة السابقة حيث اظهر البرومو ماسيحدث في شخصية همام رسلان الذي يقدمها في الجزء الثاني للمسلسل.







واضاف في حديثه للمال انه كان قلقا جدا من تقديم جزء ثان لمسلسل افراح ابليس بعد نجاح الجزء الاول له عام 2009 مشيرا انه عقد جلسات عمل مكثفة مع منتج ومخرج العمل احمد خالد امين قبل تصوير مشاهده في الجزء الثاني حتى يطمئن لكون الدراما الصعيدية مختلفة تماما عن اي نوعية اخرى للدراما المصرية .





ونوه سليمان ان مسلسلات الاجزاء المتتالية اغلبها لايحقق نجاحا جماهيريا كبيرا طيلة السنين الماضية ولاحظنا ذلك في الكثير من الاعمال التليفزيونية لكن هناك مسلسلات حققت نجاحا كبيرا ايضا مثل رافت الهجان وليالي الحلمية باجزائها الخمسة وغيرها ، لافتا الى ان الجزء الثاني لاي مسلسل يكون استثمار فقط لنجاح الجزء الاول من جانب فريق العمل والشركة المنتجة وذلك ماكان يقلقني قبل تقديم افراح ابليس 2 بالا يكون هناك قصة درامية مميزة ومحبوكة بالفعل حتى لايشعر الجمهور اننا نستغل نجاح الجزء الاول فقط .





وعن تعاونه مع النجوم صابرين ومنة فضالي وغيرهم في افراح بليس 2 قال النجم الكبير : الكواليس بيني وبينهم كانت مميزة حقيقة وشعرنا اننا فريق عمل واحد وجميعنا يريد ان يقدم افضل ماعنده في المسلسل وهو التعاون الفني الثاني بيني وبين صابرين بعد مسلسل افراح ابليس وهي فنانة كبيرة وموهوبة .





ولفت ايضا الى افراح ابليس الجزء الثاني يوجد فيه بعض الاسقاطات السياسية على بعض المواقف والاحداث وذلك لرصد حياة همام رسلان وعائلته التي تسعى للوصول لمناصب سياسية هامة في البلاد .





وعلق جمال سليمان على ازمة بعض النجوم وخروج مسلسلاتهم من السباق الرمضاني 2018 في الايام الماضية فقال : ماحدث في ضرر لجميع الاطراف في الدراما المصرية سواء الانتاج او الفنانين او نجوم هذه المسلسلات مثل النجمة يسرا لافتا الى اننا يجب ان نتناول هذه الازمات بحلول اكثر عقلانية وعدم تحلها بطريقة جذرية بمنع العرض فجاءة لان ذلك يضر بالمشاهدين ايضا .





اما فيما يخص تطبيق غرامات ومعايير للمسلسلات في شهر رمضان الكريم لاول مرة مقارنة بالاعوام الماضية قال النجم السوري " ان تطبيق غرامة مالية بقيمة 250 الف جنيه عن اي لفظ خادش للحياء في اي مسلسل في شهر رمضان ستؤدي لتحجيم الفن والابداع لكن نحن كفنانين يجب ان نراعي مانقدمه للناس في منازلهم ونراعي الحدود الاخلاقية .





وتابع ان معظم صناع الدراما التليفزيونية لايهتمون بالجودة فيما يقدمونه للمشاهدين السنين الماضية بقدر اهتمامهم بدرجة اكبر بتحقيق نسبة مشاهدة على مواقع التواصل ويوتيوب لاعمالهم تجاريا اي لايهتمون بالقيمة الفنية للعمل بقدر اهتمامهم بالكسب المادي والعائد التجاري الذي يحققونه .



