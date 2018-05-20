زيادة مدة إعلانات المسلسلات.. تعويض لخسائر وإهدار لحق المشاهد

صفوت العالم: لابد من حل سريع لاستفحال الظاهرة



محمد فاضل: المحاسبة بعد رمضان





حسن على: غياب قدرة المحاسبة





ماجدة موريس: الشباب لجأوا إلى اليوتيوب

رحاب صبحى



الناقدة ماجدة موريس أكدت أن مساحة الاعلانات تتزايد بالفعل عاما بعد عام.



وأشارت إلى أن المخرج محمد فاضل ،رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان صرح بأنه تم تحديد عدد مرات القطع للفواصل الإعلانية فى المسلسلات الدرامية بـ ٣ مرات فقط خلال الحلقة الواحدة، و ذلك لصالح المشاهد والعمل نفسه



وقالت إنها تنتظر رد فعل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حول مايحدث حاليا من تجاوز عدد مرات القطع هذا العدد في أغلب القنوات ، و هو ما يؤكد عدم احترام هذه القنوات لحقوق المشاهد

و أكدت موريس أن المشاهد لا يجب أن يترك للقنوات تتلاعب به كما تشاء، بل لابد وأن تكون هناك قوانين تحمى حقوقه، مشددة على ضرورة أن يحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مدة الفواصل الاعلانية حتى لا تزداد الأمور سوءا.

وحذرت موريس هذه القنوات من أنهم لو استمروا على نفس هذا النهج فإن قطاعات عريضة من المشاهدين، وخاصة الشباب، سيلجأون لمشاهدة المسلسلات على اليوتيوب.



و من جانبه، قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، إن القنوات التزمت بعدد مرات القطع المتفق عليها لكن مدة الإعلانات مبالغ فيها وصلت إلى مدد تتراوح ما بين 12 الى 15 دقيقة".



وأضاف "للأسف الشديد فان عددا من القنوات الكبيرة ذات الاسم انساقت في هذا الاتجاه مثلها في ذلك مثل القنوات التجارية الصغيرة" ، مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل هذه القنوات علي ذلك بعد انتهاء شهر رمضان

وأوضح فاضل هناك معايير دولية يتم تطبيقها فى دول العالم بتحديد المدة الإعلانية، بل إن دولة مثل الصين تمنع بث أى إعلانات خلال العرض، بينما تسمح أمريكا به مرتين فى الحلقة الواحدة ومدته لا تتجاوز ثلاث دقائق.

وحذر فاضل من أن الاقبال الملحوظ هذا العام على مشاهد المسلسلات الدرامية على اليوتيوب يعتبر إنذارا عنيفا لهذه القنوات.

** الحل المنتظر



أما الدكتور صفوت العالم ، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة ، أكد على ضرورة أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام حلا لعدم احترام هذه القنوات للمشاهد والذي تجلى في استفحال مدد الإعلانات المتخللة للأعمال الدرامية، و عليه أن يضع ضوابط تنظيمية حول هذا الموضوع يتبع فيها المعايير العالمية في هذا الصدد .

وأشار العالم إلى ظاهرة قيام شركات المحمول بعمل إعلانات طويلة، تتجاوز مدة بعضها الثلاث دقائق ، تجمع فيها عدد كبير من النجوم و الفنانين، و تعرض في وسط المسلسلات ، حتى أن المشاهد يسرح وينسى العمل الدرامى الذى كان يشاهده.



وأكد على أهمية تدخل المجلس الأعلى لتنظيم هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن على المجلس أن يجتمع بصناع الدراما ليناقش معهم كل الأوضاع السلبية التي تتعلق بعملهم ، ويحاول إيجاد حلول لها من خلال إصدار قرارات تلتزم بها القنوات ويحدد غرامات على من يخل بها.



ويقول الدكتور حسن على ، رئيس جمعية حماية المشاهدين ، ان الاعلام والاعلان أصبح يتحكم فى نوعية الدراما المقدمة والمشاهد أصبح يرى أذواق أصحاب شركات الاعلانات التى بتعتبر ان المسلسل ملكها التى بتنفق على المسلسل ، ولن تهتم هذه الشركات بإحتياجات المشاهد .

وأضاف على أن جميعة حماية المشاهدين التى يرأسها قدمت تقرير سابق عن حال الإعلام فى رمضان وأن من حق المشاهد يشاهد العمل الدرامى ولايقطع عليه لأن هذا يخل بحقوق المشاهد بالاستمتاع من المشاهدة .

وأكد على أن الجهات الثلاث المنوط بها التعامل مع هذه المشكلة هي : الهيئة الوطنية للإعلام ،والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ونقابة الإعلامين



وأوضح أهمية أن تقوم هذه الهيئات بحماية حقوق وأذواق المشاهدين، مستدركا "لكن المشكلة أنه ليس لديهم قدرة على المتابعة والردع وإلزام شركات الإعلانات".



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفضائيات وشركات الإعلان على هذا التوجه الجديد، الذي كان مسار انتقادات تزيدات الفترة الأخيرة وفق ما ذكرته المصادر.



تجاوزت مدة فواصل المسلسلات الـ 10 دقائق أحيانا كثيرة بإعلانات متكررة في شهر رمضان، اعتبره معنيون إهدارا لحق المشاهد من ناحية وبحث فضائيات عن تعويض خسائر سابقة من ناحية أخرى.