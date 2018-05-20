هل يتحقق حلم بث 12 مباراة من مونديال روسيا للمصريين؟

مونديال روسيا

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أيام تفصلنا عن إنطلاق مونديال روسيا الذي تشارك فيه مصر للمرة الأولى منذ غياب نحو ربع قرن، وسط تساؤلات عن إمكانية بث مصر 12 مباراة رغم البث الحصري لإحدى القنوات الرياضية.



ومصر تقع في مجموعة تضم روسيا وأواجوري والسعودية.



في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد أن المجلس يبذل جهودا حتى اللحظات الأخيرة لبث مباريات كأس العالم للمشاهد المصري



وقال مكرم إن المجلس يتابع هذا الملف مع اتحاد إذاعات الدول العربية لبث مباريات المنتخبات العربية المشاركة في المونديال على أقل تقدير.



وأضاف مكرم أن المجلس متمسك بحق بث ١٢ مباراة على الأقل في المونديال للمشاهد المصري تشمل مباريات منتخب مصر.



وأوضح أن هذا الملف يحظى باهتمام شديد من المجلس والهيئة الوطنية للإعلام وغيرهما من المجالس والهيئات الإعلامية على المستوى العربي.



وأشاد بالدور الذي يلعبه وزراء الإعلام العرب في هذا السياق وما أكده اجتماعهم الأخير من حق الدول العربية في بث مباريات المونديال.