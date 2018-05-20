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حادث جديد بمحيط المسجد الحرام وإصابة شخص
الأحد 20 مايو 2018 08:33 م
سقوط رافعة بمحيط المسجد الحرام
أخر الأخبار
سقوط رافعة بمحيط المسجد الحرام
حسين رجب
سقطت اليوم الأحد، ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، ما أسفر عن سقوط شخص بإصابات طفيفة.
وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إن "ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام سقطت وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضحت أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولالمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى إصابة سائق المعدة بإصابات طفيفة
وهذا ليس الحادث الأول من نوعه، فعام 2015، شهد
سقوط أحد الرافعات المستخدمة في ترميمات المسجد الحرام و التي أدت إلي قتل ما يقرب من 87 شخص
وأوضح المتحدث باسم شؤون الحرمين، آنذاك أنه بسبب سواء الأحوال الجوية و الرياح القوية و الأمطار الغزية سقط جزء من الرافعة علي المسعي بالمسجد الحرام و الطواف.
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