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أسواق عربية
خسائر 8 بورصات عربية بقيادة مصر ومسقط وصعود دبى وتونس
الأحد 20 مايو 2018 08:21 م
خسائر البورصة
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صورة لخسائر البورصة
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة مصر ومسقط، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات أخرى بنسب ضعيفة أيضا منها دبى وتونس وسط أحجام تداول متدنية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.57 % لينزل إلى حوالى 16782 نقطة، غير أن سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا ارتفع 2.4 % .
وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر بورصة مسقط خسر حوالى 0.6 % ليسجل 4590 نقطة ومؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بحوالى 0.49 % لينزل إلى حوالى 12632 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.39 % ليصل إلى حوالى 8857 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.49 % لينخفض إلى حوالى 1267 نقطة .
وتراجع مؤشر بورصة فلسطين بأكثر من 0.27 % ليسجل حوالى 541 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.13 % ليرتد إلى 4426 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة الشارقة للأسمنت 4.8 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما خسر مؤشر بورصة عمان الأردنية بنسبة طفيفة بلغت 0.07 % ليستقر عند 2127 نقطة.
أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فمنها سوق مال دبى العام التى زاد مؤشرها بحوالى 0.21 % ليصل إلى حوالى 2919 نقطة بفضل سهمي سوق دبي المالي وشركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات مع ارتفاع سعرهما بحوالى 2 % و1.7 % وربح مؤشر بورصة تونس بنفس النسبة تقريبا ليرتفع إلى حوالى 7374 نقطة .
وتقدم مؤشر بورصة بيروت اللبنانية بأكثر من 0.14 % ليصعد إلى حوالى 1130 نقطة بينما زاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند حوالى 8081 نقطة.
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