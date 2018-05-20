خسائر 8 بورصات عربية بقيادة مصر ومسقط وصعود دبى وتونس

صورة لخسائر البورصة

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة مصر ومسقط، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات أخرى بنسب ضعيفة أيضا منها دبى وتونس وسط أحجام تداول متدنية.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.57 % لينزل إلى حوالى 16782 نقطة، غير أن سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا ارتفع 2.4 % .



وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر بورصة مسقط خسر حوالى 0.6 % ليسجل 4590 نقطة ومؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بحوالى 0.49 % لينزل إلى حوالى 12632 نقطة.



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.39 % ليصل إلى حوالى 8857 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.49 % لينخفض إلى حوالى 1267 نقطة .



وتراجع مؤشر بورصة فلسطين بأكثر من 0.27 % ليسجل حوالى 541 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.13 % ليرتد إلى 4426 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة الشارقة للأسمنت 4.8 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما خسر مؤشر بورصة عمان الأردنية بنسبة طفيفة بلغت 0.07 % ليستقر عند 2127 نقطة.



أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فمنها سوق مال دبى العام التى زاد مؤشرها بحوالى 0.21 % ليصل إلى حوالى 2919 نقطة بفضل سهمي سوق دبي المالي وشركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات مع ارتفاع سعرهما بحوالى 2 % و1.7 % وربح مؤشر بورصة تونس بنفس النسبة تقريبا ليرتفع إلى حوالى 7374 نقطة .



وتقدم مؤشر بورصة بيروت اللبنانية بأكثر من 0.14 % ليصعد إلى حوالى 1130 نقطة بينما زاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند حوالى 8081 نقطة.



