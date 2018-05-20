استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا خلال التعاملات اليومية نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 552 جنيهًا.



فيما سجل عيار 24 نحو 736 جنيهًا بدلاً من 737 -أمس، وسجلت الأوقية 1292 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 5158 جنيهًا.