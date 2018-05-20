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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الارز
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الزيت
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السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644 جنيهًا
الأحد 20 مايو 2018 08:20 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا خلال التعاملات اليومية نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 552 جنيهًا.
فيما سجل عيار 24 نحو 736 جنيهًا بدلاً من 737 -أمس، وسجلت الأوقية 1292 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 5158 جنيهًا.
الذهب
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