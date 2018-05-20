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البنك العقارى يطلق موقعه الاليكترونى بعد التطوير
الأحد 20 مايو 2018 05:58 م
البنك العقارى المصرى العربى
أخر الأخبار
البنك العقارى المصرى العربى
- يستعد لطرح المحفظة الالكترونية وبطاقات الائتمان ودفع الفواتير الحكومية
سهير محمد
أطلق البنك العقارى المصرى العربى، موقعه الاليكترونى فى شكله الجديد بالنسخة الإنجليزية، فى إطار خطته للتوسع والتطوير فى الأنشطة المختلفة.
وكشف البنك من خلال موقعه الخدمات والمنتجات الجديدة التى يقدمها لعملائه، إضافة إلى المنتجات والخدمات التى سيقدمها لعملائه فى المستقبل القريب.
ويعتزم البنك تقديم المحفظة الاليكترونية، تحت اسم "العقارى والت" لتمكين العملاء من تحويل الأموال ودفع الفواتير والسحب والإيداع من خلال الهاتف، ويخطط لتقديم خدمة دفع المستحقات والفواتير الحكومية وعلى رأسها الضرائب والجمارك.
ومن الخدمات التى يخطط البنك تقديمها البطاقات الائتمان، والتى ستكون تنافسية من حيث التسهيلات أو الرسوم.
ويعرض البنك من خلال الموقع المنتجات والخدمات وعلى رأسها التمويل العقارى والتنمية العقارية والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر وتمويل الشركات.
ويتوسع البنك فى تمويل الشركات حيث شارك في صفقات مشتركة لتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والتنموية، ونجح في استقطاب العديد من العملاء الجدد في صفقات تسهيلات ائتمانية مباشرة، وتوفير أنواع مختلفة من تمويل المشاريع، وتمويل التجارة، والمرافق توسعات رأس المال.
ويقدم البنك خدمة التخطيط الاستثمارى للشركات، منها خدمات تقييم المشروعات ودراسات السوق ودراسات الجدوى والتخطيط المعمارى.
ويقدم قروضًا عقارية متنوعة، منها تمويل المصريين بالخارج وتمويل مشروعات البناء والتشطيب وتمويل الوحدات التجارية بالتجزئة وتمويل الوحدات السكنية.
ويقدم البنك مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملة المحلية وبالدولار.
البنك العقارى المصرى العربى - اغسطس 2017 _ اصدار توريق ثان
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