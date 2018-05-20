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سيـــاســة
برلماني: بناء مئات المصانع بالشراكة مع الصين وروسيا قريبًا
الأحد 20 مايو 2018 05:36 م
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
ياسمين فواز
أكد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، أن مصر تسير على خطة اقتصادية ناجحة، وتقرير صندوق النقد الدولي، خير شاهد على هذه الخطوات، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من النمو والاستثمار في مصر ، وبناء مئات المصانع بالشراكة مع الصين وروسيا.
وأوضح رياض في تصريحات اليوم، الأحد، أن مصر بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، ومقبلة الفترة القادمة على بناء مئات المصانع، كما أعلن ذلك الرئيس السيسي، وهو ما يتيح توفير فرص عمل أكبر للشباب، مضيفًا أن هناك نهضة اقتصادية ستتحقق لمصر خلال الفترة القادمة.
وشدد، على أن الأرقام التي أعلنها صندوق النقد الدولي مؤشرًا بالغ الدلالة على نجاح برنامج مصر الإصلاحي والاقتصادي، ومنها ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار، وتراجع التضخم بنسبة كبيرة، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار "عضو مجلس النواب"، إلى أن حديث الرئيس السيسي خلال مشاركته فى المؤتمر الوطني الخامس للشباب، قد أكد على تحسن الوضع الاقتصادي، وعلى وجود نمو مناخ الاستثمار في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودخول رؤوس الأموال إلى الأسواق المصرية.
وأضاف، أن معدلات النمو في مصر وصلت إلى 5.2% فى النصف الأول من 2018 من 4.2% فى العام المالى السابق، وهو ما يعكس تراجع عجز الميزان الجارى، وتعافى حركة السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
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