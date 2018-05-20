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بورصة وشركات
«بلتون» تسعى للاستحواذ على مجموعة أورا
الأحد 20 مايو 2018 05:26 م
بلتون 222
أخر الأخبار
بلتون 222
أسماء السيد
صعد سهم "بلتون المالية القابضة" بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻷحد أولى جلسات اﻷسبوع الحالي بـ6.8% ليسجل 16.01 جنيه، محتلا بذلك الترتيب الـ5 ضمن اﻷسهم اﻷكثر صعودًا.
وأعلنت الشركة اليوم في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، عن موافقة مجلس إدارتها شركة "بلتون" على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا، والتي تملك بنوكا في 12 دولة بأفريقيا، وتضم 143 فرعا، فيما يبلغ عدد العملاء 400 ألف عميل، و1700 موظف، موضحة أنها فوضت مجلس اﻹدارة أو نائب رئيس المجلس أو العضو المنتدب لتوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين.
وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، كما فوضت الشركة مجلس إداراتها في تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للسعر العاد لسهم مجموعة أورا.
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