جى إم سى للاستثمارات توضح أسباب تأخر اعتماد قوائمها المالية

جى إم سى

رجب عزالدين



قالت مجموعة "جى إم سى" للاستثمارات، إن تأخرها فى اعتماد القوائم المالية يعود إلى السفر المتكرر لبعض أعضاء مجلس الإدارة للخارج.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنهالم تتمكن حتى تاريخه من عقد العمومية لظروف خارجة عن الإرادة بسب اضطرار بعض أعضاء مجلس الإدارة للسفر المتكرر للخارج، لإنجاز بعض الأعمال الضرورية لشركات المجموعة خلال الفترة السابقة.



وأضافت أن الشركة تحضر لانعقاد الجمعية العامة العادية، يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو المقبل، لمناقشة انعقاد أخرى "غير عادية" للشركة.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية غير العادية المقرر انعقادها بعد موافقة الجمعية العادية، تمديد أجل الشركة لمدة 25 سنة أخرى تنتهي في 16 أكتوبر 2042.