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اقتصاد وأسواق
وزير التجارة يشهد توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري
الأحد 20 مايو 2018 05:22 م
طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم
أخر الأخبار
طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم
محمد ريحان
شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري بين الوزارة واتحاد مصدري الأقطان (باعتبارهما مالكى العلامة) وجمعية قطن مصر وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستهدف العقد توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات القطنية المصنعة من القطن المصري بنسبة 100\% خاصة أن استخدام شعار القطن المصري يتيح مميزات ترويجية كبيرة للمنتجات التى تحمل هذا الشعار في كافة الشركات وسلاسل التجزئة العالمية ، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية المصدرة الى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار قابيل إلى أنه سيتم بموجب هذا العقد تشكيل وحدة لإدارة شعار القطن المصرى تتضمن الأطراف الثلاثة ( وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر ) ، وتختص الوحدة بجميع وظائف ومهام الادارة ومتابعة الاستخدام الأمثل للشعار بالاضافة الى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ذات خبرات عالمية فى تجارة وبيع المنسوجات والمنتجات المصنوعة من القطن المصرى ، واشترط الاتفاق ان يتم منح تراخيص استخدام الشعار عن طريق الوجدة ولا يجوز اعطاء حق اصدار التراخيص الى أى جهة متضمنة مالكى الشعار منفردان او مجتمعان خلال فترة التعاقد .
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه سيتم ايضا تشكيل لجنة تسيير شعار القطن المصرى تضم أعضاء من الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر ، بالاضافة الى ممثلين عن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ومعهد بحوث القطن والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على خطتى العمل والتسويق التى تقترحها وحدة ادارة شعار قطن مصر سنوياً ، ومتابعة تنفيذها واعتماد التراخيص والعقود ونظام اجراءات الحصول على رخصة الشعار والتعاقد مع بيوت الخبرة ، الى جانب رفع تقرير سنوى الى وزير التجارة والصناعة عن نتائج الأعمال .
ومن جانبه أكد نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ان هذا الاتفاق يأتى فى اطار الشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة والتى بدأت فى عام 2001 ، حيث تم ابتكار وتسجيل شعار القطن المصرى مناصفة بين الجانبين ، لافتاً إلى أن الاتحاد قام بإدارة الشعار حتى عام 2007 ، وبعد ذلك تم اسناد مهمة ادارة الشعار لجمعية قطن مصر لمدة 10 سنوات انتهت فى عام 2017 .
ولفت إلى انه بموجب هذا الاتفاق فسيقوم الاتحاد بتقديم بيانات دقيقة شهريا عن احجام التعامل بين أعضاء الاتحاد وعملائهم فى الاسواق المحلية والدولية ، كما يلتزم الاتحاد بتوفير جميع المعلومات والبيانات التى تحصل عليها للطرف الأول ، وكذا بيانات الشركات المرخص لها باستخدام العلامات ، كما ألزم الاتفاق جمعية قطن مصر بإدارة وحدة شعار القطن دون مقابل ، وأن تقوم الوحدة بمنح حق استخدام الشعار مجانا لجميع الأعضاء المقيدين باتحاد مصدرى الأقطان بعد استيفاء المستندات المطلوبة للحصول على حق استخدام الشعار .
وأشار المهندس وائل علما رئيس جمعية قطن مصر الى ان توقيع هذا العقد يستهدف زيادة مبيعات القطن المصرى والمنتجات المصنعة من القطن المصرى عن طريق زيادة الشركات المرخص لها استخدام الشعار بهدف الدعاية للمنتجات فائقة الجودة.
ولفت إلى أن العقد قد حدد طرق ادارة الشعار والتسويق من خلال وضع نظام واضح لمنح التراخيص وخطة تسويقية للشعار ، والتأكد من استيفاء المنتجات التى تحمل الشعار لشروط منحه ، مؤكداً أن نظام الإدارة يهدف الى انجاز جميع اجراءات منح وتجديد التراخيص فى أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة بما ينعكس على صورة الشعار.
وأضاف رئيس جمعية قطن مصر أن العقد قد نص أيضا على ضرورة التأكد من استيفاء الشركات المصنعة التى تتقدم للحصول على الشعار لجميع الشروط المقررة ، على أن تقوم وحدة ادارة الشعار بالموافقة أو الرفض على منح التراخيص والتوقيع على الشهادات نيابة عن مالكى العلامة خلال 15 يوماً من استلام عقود التراخيص الموقعة من الشركات.
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