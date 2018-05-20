بلتون القابضة تخطر البورصة بأوجه استخدام زيادة رأس المال

رجب عزالدين





قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها ستستخدم زيادة رأسمالها في تسديد المديونية الناتجة عن الاستحواذ على شركة Auerbach Grayson وتدعيم الملاءة المالية لقطاع التداول في البورصة المصرية.





جاء ذلك في بيان للبورصة المصرية بخصوص تفعيل زيادة رأسمال الشركة، بقيمة مليار جنيه طبقا لقرار العمومية غير العادية فى 27 يونيو 2016.





وأضاف البيان أن الزيادة ستستخدم أيضا فى تدعيم قطاع إدارة الأصول من خلال تدعيم صناديق الاستثمار القائمة والتوسع في مجال صناديق المؤشرات بجانب المساهمة فى تأسيس صناديق استثمارية في شتى المجالات.





ووافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة أمس السبت على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البنكية في القارة الإفريقية.





وتمتلك اورا مجموعة من البنوك تعمل في نحو 12 دولة في غرب ووسط أفريقيا تحت الاسم التجارى ( اورا بنك (Orabank و لديها 143 فرع و تقدم خدماتها الى نحو 4000 عميل و قد حققت المجموعة نمو في صافى أرباحها في العام 2017 بنسبة 45 % ليصل الى نحو 40.1 مليون دولار.





وفوض المجلس الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الإطار العام للصفقة و إرساله للبائعين وتعيين مستشار مالي وقانوني وفني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والفني الكامل، بعد اجراء فحص مبدئي وذلك قبل إتمام الصفقة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية .





و تأتى عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup في اطار سياسية الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام و في القارة الافريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.



