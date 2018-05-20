EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بلتون القابضة تخطر البورصة بأوجه استخدام زيادة رأس المال
الأحد 20 مايو 2018 05:08 م
بلتون المالية القابضة
أخر الأخبار
بلتون المالية القابضة
رجب عزالدين
قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها ستستخدم زيادة رأسمالها في تسديد المديونية الناتجة عن الاستحواذ على شركة Auerbach Grayson وتدعيم الملاءة المالية لقطاع التداول في البورصة المصرية.
جاء ذلك في بيان للبورصة المصرية بخصوص تفعيل زيادة رأسمال الشركة، بقيمة مليار جنيه طبقا لقرار العمومية غير العادية فى 27 يونيو 2016.
وأضاف البيان أن الزيادة ستستخدم أيضا فى تدعيم قطاع إدارة الأصول من خلال تدعيم صناديق الاستثمار القائمة والتوسع في مجال صناديق المؤشرات بجانب المساهمة فى تأسيس صناديق استثمارية في شتى المجالات.
ووافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة أمس السبت على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البنكية في القارة الإفريقية.
وتمتلك اورا مجموعة من البنوك تعمل في نحو 12 دولة في غرب ووسط أفريقيا تحت الاسم التجارى ( اورا بنك (Orabank و لديها 143 فرع و تقدم خدماتها الى نحو 4000 عميل و قد حققت المجموعة نمو في صافى أرباحها في العام 2017 بنسبة 45 % ليصل الى نحو 40.1 مليون دولار.
وفوض المجلس الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الإطار العام للصفقة و إرساله للبائعين وتعيين مستشار مالي وقانوني وفني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والفني الكامل، بعد اجراء فحص مبدئي وذلك قبل إتمام الصفقة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية .
و تأتى عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup في اطار سياسية الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام و في القارة الافريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا