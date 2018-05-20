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سيــارات
بودى جروب تستعد لطرح السيارة كينبو S7 محليًا يوليو المقبل
الأحد 20 مايو 2018 04:48 م
السيارة كينبو S7
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السيارة كينبو S7
أحمد عوض
أكد مصطفي محمد، مدير عام بودي جروب، وكلاء كينبو و شانجي، أن المجموعة تستعد لإطلاق طراز كينبو s7 محليا يوليو المقبل، موضحا أن يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية بمراكز الصيانة من خلال توفير قطع الغيار ومعدات الإصلاح الخاصة بها قبل إطلاقها بالسوق.
وتنتمى كينبو s7 لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، مدعومة بمحرك رباعي اﻷسطوانات سعة 1.5 لتر، ليعطي قوة قدرها 110 حصان، بعزم أقصى للدوران 220 نيوتن متر.
وأضاف مدير عام بودى جروب أنها تبحث فرص طرح سيارات كينبو "s6" و " s3x" محليا من خلال تحديد اﻷسعار والمواصفات التي تتمشى مع طبيعة السوق؛ في ظل تفاقم التحديات واشتعال المنافسة مع مختلف العلامات التجارية اﻷخرى.
وأشار إلى أن التكلفة اﻷستيرادية للسيارات الصينية ستشهد ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 8 و10%؛ لأسباب تتعلق بزيادة أسعار اليوان الصينى أمام الدولار؛ اﻷمر الذى سيتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة.
في سياق آخر، بين أن الشركة اﻷم تتمسك بمشروع تصنيع سيارات كينبو محليا دون اﻷعتماد علي التوزيع فقط لزيادة حجم الفرص التنافسية لها، كاشفا عن زيارة وفد من الجانب الصيني داخل مصانع السيارات وهى "أجا والعربية اﻷمركية و AAV" للوقوف على خطوط الإنتاج ومعدلات الطاقة الاستعابية؛ للمفاضلة بينها.
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