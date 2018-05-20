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الإسكندرية
أبوزيد: استمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء للعام الثانى على التوالى
الأحد 20 مايو 2018 03:17 م
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
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أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
تخفيض 30 % على 117 سلعة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة ليستفيد منها مواطنو المحافظة وروادها من المصطافين
معتز محمود
قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن منافذ توزيع السلع الغذائية المخفضة التى تم افتتاحها بحضور علي المصيلحي، وزير التموين، تشهد إقبالا من المواطنين؛ لشراء جميع مستلزماتهم من السلع قبيل شهر رمضان المبارك.
وأضاف «أبو زيد»، أنه يتم العمل على توفير كل الخدمات للمواطنين حيث تم اطلاق مبادرة مطروح تحارب الغلاء بعمل تخفيض للعام الثانى على التوالى على 117 سلعة متنوعة بقيمة 30%.
واعتبر أبوزيد أن محافظة مطروح سباقة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية، حتى يستفيد منها مواطنو المحافظة وروادها من المصطافين، من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة.
مرسى مطروح
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