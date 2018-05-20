جامعة القاهرة: انتظام الامتحانات ورصد 33 حالة غش

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالكليات، الذى رفعه عمداء الكليات لرئيس الجامعة، لم يرصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام.



وأشار الخشت، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثانى التى بدأت بالكليات، قبل أسبوعين، تسير وفق نظام منضبط، بعد أن اتخذت الجامعة كل الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة الأوراق في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات، وعدم دخول التليفون المحمول قاعات الامتحان، مؤكدآ أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التاثير على أعمال الامتحانات حتى الآن.



ولفت رئيس الجامعة إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ دون فهم.



وأوضح الخشت، أنه تم تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. مضيفآ، انه تم رصد 33 حالة غش فردية منذ بدء الامتحانات وحتى يوم الخميس 17 مايو الحالى فى عدد من الكليات، منها 18 حالة بكلية الحقوق، و5 حالات بكلية دار العلوم، و4 حالات بكلية الآداب، و3 بكلية الآثار، مؤكدآ أنه يتم التحقيق في حالات الغش في وقتها، قائلآ: "الجامعة لن تتوانى فى تطبيق عقوبات الغش وفقىآ للقرارات الصادرة فى هذا الشأنوتنفيذها بشدة، ومواجهة أي تجاوز تجاه أي محاولات للغش".



وقال رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات هذا العام تتم دون خيام وتنتهى خلال شهر رمضان قبل موعد الإفطار بوقت كاف، وتنتهى قبل عيد الفطر، وأن النتائج ستعلن خلال أسبوعين من انتهائها بكل كليات الجامعة.