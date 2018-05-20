مستشارو سوديك ومدينة نصر يبدأون دراسة خيارات الدمج والاستحواذ

سوديك

رجب عزالدين:



قالت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) إن المستشارين القانونين والفنيين بدأوا فى اعداد الدراسات القانونية حول الخيارات المتاحة للتعاون مع مدينة نصر للإسكان.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجموعة المالية هيرميس المكلفة من مدينة نصر للاسكان والتعمير عقدت اجتماعا فى 17 مايو الجارى مع شركة سى آى كابيتال المكلفة من سوديك وذلك للبدء فى اعداد الدراسات القانونية والفنية بهدف التوصل إلى الخيارات المتاحة للتعاون المزمع بين الشركتين وآليات تنفيذ احدى الخيارات.



وأعلنت شركتى مدينة نصر للإسكان وسوديك فى مطلع أبريل الماضى عن دراستهمها لفكرة الاندماج أو الاستحواذ بين الشركتين.



ويبلغ رأسمال سوديك 1.37 مليار جنيه، موزعا على نحو 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، بينما يبلغ رأسمال مدينة نصر للإسكان 997.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 997.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنسه للسهم.

