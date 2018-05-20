أوراسكوم للتنمية مصر تعلن توزيعا نقديا بقيمة 20 قرشا للسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن توزيع نقدى بقيمة 20 قرشا للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 4 يونيو القادم.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 مايو الجارى.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 391.9 مليون جنيه خلال 2017 مقابل خسائر بلغت 499.4 مليون جنيه في 2016 .



ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار جنيه، موزعا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.